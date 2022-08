Inflatie naar nieuw record, centrale banken zitten klem

Het duurde woensdagochtend niet lang voordat de coalitiepartijen in Den Haag nog eens werden herinnerd aan de noodzaak van hun verwoede pogingen om koopkrachtreparaties in de begroting te fietsen. Amper was hun marathonoverleg daarover afgelopen of het Centraal Bureau voor Statistiek meldt een nieuw inflatierecord van 13,6 procent in de maand augustus.

Vergeleken met diezelfde maand in 2021 is vooral de gas- en elektriciteitsprijs enorm gestegen. Maar omdat ook bedrijven met die hoge energieprijzen te maken hebben, en die doorrekenen aan de klant, wordt bijna alles duurder. Eten, drinken en tabak kost nu bijvoorbeeld 10,8 procent meer dan een jaar geleden. Industriële goederen - zeg maar: ‘spullen’ - stegen 5,8 procent in prijs.

Deze voorlopige inflatiecijfers berekende het CBS volgens ‘de Europese methode’, waardoor verschillende eurolanden de prijsstijgingen in hun land makkelijker met elkaar kunnen vergelijken. Volgende week komt het CBS met haar eigen berekeningen, doorgaans vallen die wat lager uit.

Wel degelijk belangrijke cijfers

Onbelangrijk is de inflatie volgens die Europese berekening allerminst. De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt ze om tot inflatiebeleid te komen in de eurozone: wanneer moet de rente omhoog, en met hoeveel?

Volgende week moeten de beleidsmakers daarover weer een knoop doorhakken in het glazen hoofdkantoor in Frankfurt. Met een hogere rente kan de centrale bank de economische groei wat afremmen en zo hopelijk ook de inflatie. Maar als bijeffect kan een hogere rente daardoor een recessie in gang zetten, en het is precies die uitruil die het draaien aan de renteknop zo spannend maakt.

Toch wordt de groep die hard wil ingrijpen binnen de ECB steeds luider. Zo ook tijdens een internationale monetaire bijeenkomst in Jackson Hole, een skioord in de Amerikaanse staat Wyoming, waar beleidsmakers uit de hele wereld afgelopen weekend samenkwamen.

Pijn maar gewoon nemen

Daar zei Klaas Knot, directeur van De Nederlandsche Bank en lid van het ECB-bestuur, dat de eurozone de pijn van een recessie maar moet nemen als dat de enige manier is om de inflatie in te dammen. Ook het Duitse bestuurslid Isabel Schnabel, die als erg invloedrijk geldt binnen de ECB, zei ‘geen andere optie te zien’ dan doorgaan op de huidige koers van renteverhogingen, zelfs als dat voor een recessie zorgt.

“De vraag is wel wat de ECB oplost met hogere rentestanden”, zegt monetair expert Bert Colijn van ING. De prijs voor gas stijgt vooral door de grote onzekerheden in de aanlevering ervan. “Aan die leveringsproblemen doet een hogere rente op zich niets”, zegt Colijn.

In het algemeen remt een hogere rente de inflatie af doordat het voor consumenten en bedrijven duurder wordt om geld te lenen. Daardoor zouden hun bestedingen afnemen, en daarmee ook de prijsdruk op de producten die zij kopen. Maar een hoge vraag is dit keer dus helemaal niet de reden van de hoge inflatie: de problemen zitten aan de aanbodkant.

Sowieso al onder druk

Sterker, economen als Colijn verwachten zelfs dat de vraag vanuit consumenten de komende maanden sowieso al onder druk staat, ook zónder renteverhoging. Door de dalende koopkracht zullen zij waarschijnlijk meer op hun centen gaan letten, iets wat die economen nu al een beetje zien in de data over pintransacties.

“De ECB stelt zichzelf nu dus de vraag: hoeveel moeten wij éxtra afremmen, nu we zien dat de vraag toch al afneemt, terwijl een hogere rente de recessieproblemen ondertussen wel verergert.”

Overigens is het bij het Centraal Bureau voor de Statistiek altijd de vraag of de soep rond de gestegen energieprijzen echt zo heet wordt gegeten: het CBS gaat bij de berekening van de inflatie altijd uit van nieuw afgesloten gas- en elektriciteitscontracten. Terwijl de meeste Nederlanders van oudsher een vast contract hebben - die merken nog niets van de gestegen energieprijzen.

Maar tegelijkertijd wordt die groep steeds kleiner: een variabel contract wordt steeds gangbaarder omdat het inkopen van energie anders niet uit kan voor energieleveranciers. En de energieprijzen zijn nu al bijna een jaar hoog, dus er lopen ook steeds meer vaste contracten af.

