Inflatie loopt weer hard op na recente daling, wanneer houdt dit op?

Drie maanden kregen Nederlandse consumenten steeds iets meer lucht, aangezien de inflatie sinds maart telkens iets afnam. Nu is die hele daling in één maand tenietgedaan, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In juli lagen de gemiddelde consumentenprijzen liefst 11,6 procent hoger dan in dezelfde maand in 2021. Dat is net iets minder dan de piek van 11,7 procent in maart, en veel méér dan de 9,9 procent in juni.

Wanneer houden die prijsstijgingen eens op? En komt die gevreesde loonprijsspiraal ook in beeld, nu de lonen langzaam beginnen te stijgen?

Allang niet meer alleen energiekosten

Die vragen zijn er des temeer omdat de consument niet alleen zijn energierekening ziet stijgen. Ook de zogeheten kerninflatie, waarin de vaak nogal schommelende energie- en voedselprijzen niet zijn meegenomen, is fors gestegen: van 4 procent naar 5 procent. In maart bedroeg die kerninflatie nog 3 procent.

Een belangrijke kanttekening is wel dat het CBS deze inflatiecijfers berekende aan de hand van de zogeheten ‘geharmoniseerde methode’. Europese lidstaten gebruiken die om hun inflatiecijfers te kunnen vergelijken. Elke lidstaat heeft ook nog een eigen, specifieke rekenmethode. In Nederland valt deze ‘CPI-index’, die volgende week wordt bekendgemaakt, doorgaans wat lager uit dan de geharmoniseerde rekenmethode.

Vicieuze cirkel?

Van een stijging ten opzichte van juni lijkt evengoed sprake. En inmiddels beginnen ook de lonen te stijgen om wat van de verloren koopkracht goed te maken. Volgens werkgeversorganisatie AWVN stegen de cao-lonen in de eerste helft van dit jaar gemiddeld met 3,1 procent.

Uit onderzoek van de Nyenrode Business Universiteit bleek onlangs dat driekwart van de Nederlandse familiebedrijven een loon-prijsspiraal vreest. In dat scenario weten vakbonden steeds meer loon af te dwingen om te compenseren voor koopkrachtdaling, waarop bedrijven die extra loonkosten dan weer doorberekenen aan consumenten.

Piet Rietman, econoom en loonexpert bij ABN Amro, ziet zo’n vicieuze cirkel nog niet ontstaan en verwacht hem ook binnenkort niet. Ten eerste raamt ABN Amro dat de inflatie later dit jaar wel degelijk zal dalen. “Daar kunnen altijd uitschieters tussen zitten, zoals dus het geval lijkt in juli, maar wij denken dat de trend er uiteindelijk wel één naar beneden zal zijn.”

Minder georganiseerd

“Ook een iets lagere inflatie zal nog steeds ver uitkomen boven de gemiddelde loonstijging”, zegt Rietman. Dat betekent volgens hem echter niet dat de lonen daardoor automatisch meebewegen, zelfs niet nu de prijsstijgingen almaar langer aanhouden.

Werknemers zijn niet meer zo goed georganiseerd in vakbonden als vroeger, merkt hij op. Daardoor kunnen ze minder een vuist maken. Het ‘helpt’ ook dat de Europese Centrale Bank zijn belangrijkste rentestand onlangs heeft verhoogd, en voorlopig daarmee door lijkt te gaan. “Met een hogere rente is het voor bedrijven moeilijker aan geld te komen, waardoor ze minder kunnen investeren”, zegt Rietman. “Dan zal de werkloosheid wat oplopen, en ook dat zet een rem op de loongroei.”

Vakbonden richten zich bij hun looneis overigens op hoe de inflatie er in oktober 2021 bij lag, zei FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha onlangs in deze krant. Daarom vraagt FNV momenteel 3,3 procent loonsverhoging.

Consumentenvertrouwen lager dan ooit

Rietman denkt dat de dalende koopkracht er vanzelf voor zal zorgen dat mensen minder gaan uitgeven. Dat remt de vraag naar producten en dat zal weer een rem zetten op de prijsstijgingen. De wal zal het schip keren als de consumptie inzakt, zegt hij.

“De afnemende vraag speelt straks inderdaad een belangrijke rol”, zegt ook Raoul Leering, macro-econoom bij ING. Het consumentenvertrouwen is nu al lager dan het CBS ooit heeft gemeten, bleek vrijdag. “En daarnaast lijkt de kans klein dat de energieprijzen nog eens eenzelfde stijging zullen doormaken als in het afgelopen jaar”, zegt hij.

Lees ook:

Ook Nederlanders met een hoger inkomen beginnen inflatie nu te voelen

Bijna iedereen voelt de inflatie inmiddels, nu ook fors meer mensen met een bovenmodaal inkomen op hun uitgaven moeten letten. Veel minima hebben zich al eerder aangepast aan de hogere prijzen.