Ineens wil half Nederland een groenere tuin met een vijver vol waterplanten

Zelden kwamen de muren zo op de Nederlander af als in deze pandemie. Dat stimuleert de behoefte om het huis te verfraaien. Bouwmarkten, meubelzaken en winkels in consumentenelektronica varen er wel bij, bleek vrijdag ook uit de recordcijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek publiceerde. In 2020 heeft de detailhandel 5,9 procent meer omgezet dan in 2019. Dat is de op een na hoogste groei in deze eeuw, dankzij deze sectoren. Maar ook de tuin is een geliefd klusdoel in coronatijd.

Jiry de Waal, eigenaar van webshops waaronder vijvermeester.nl, wordt zelfs een beetje ongerust van zo veel belangstelling voor de waterplanten die hij levert. “Het is nu alleen maar succes, succes, succes, maar straks komt de klap”, vertelt hij. De Waal is bang dat de vraag in zijn branche te groot wordt om nog kwaliteit te kunnen leveren.

De waterplanten en vijvertoebehoren vliegen de deur uit bij zijn bedrijf in Emmeloord. Blaasjeskruid, posthoornslakken, kransvederkruid, zoetwatermosselen, vijveraarde speciale mix (geheime receptuur); het is niet aan te slepen. Tuinfanaten tellen probleemloos 99,95 euro neer voor een ‘wintergroen vijverpakket’.

De Waal: “Ik heb gigantisch geplust. De omzet van de webshop is deze maand verviervoudigd ten opzichte van januari 2020. Dat zou kunnen betekenen dat we 16 keer de online omzet gaan doen van 2019 en dat wordt zorgwekkend. Waar gaat dit heen, denk ik soms.” Ook bij de andere webshops, tuincentra en hoveniers waar De Waal aan levert merkt hij dat het spitsuur is.

Een nieuwe kijk op groen

Bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) herkennen ze het beeld dat De Waal schetst helemaal. Volgens directeur Egbert Roozen krijgen hoveniers veel meer opdrachten sinds het virus de bevolking huisarrest heeft opgelegd. “Daardoor zijn mensen zich veel bewuster van hun omgeving. Bloeiende bloemen geven een goed gevoel en door het zachtere klimaat is het niet alleen in het najaar en voorjaar maar ook in de winter een goede tijd om iets aan de tuin te laten doen.”

Volgens Roozen telt Nederland zo’n 11.000 hoveniers, waarvan er ongeveer 8000 zelfstandig ondernemen. De branche verschaft werk aan 22.000 medewerkers en is alles bij elkaar goed voor een jaaromzet die Roozen raamt op 2,8 miljard euro. Dat zal er door corona niet minder op worden. Toch denkt de VHG-directeur dat er nog iets anders meespeelt in de tuinen van Nederland. Hij ontwaart een geheel nieuwe kijk op groen. “Waar het accent voorheen lag op decoratie zien we nu dat alles draait om duurzaamheid. Natuurlijk moet een tuin prettig voelen, een plek zijn om te ontspannen. Maar we zetten groen steeds vaker in om ons te beschermen tegen hitte en wateroverlast.”

Juist die ontwikkeling met meer oog voor duurzaamheid en biodiversiteit ziet ‘vijvermeester’ Jiry De Waal nu in gevaar komen. Als de vraag naar waterplanten te groot wordt kan de sector geen kwaliteit leveren en gooien de mensen hun vijver dicht, vreest De Waal. Erger is het nog als ze hun vijver aanpakken met chemische middelen en het water verversen met pompen en filters in plaats van met waterplanten. “Als het meezit krijgen ze dan een kale, dooie waterpartij tegen hoge kosten met een groot verbruik van ons drinkwater.”

Een ander gevaar van een te massale vraag is dat de handel zich wendt tot het buitenland waardoor een stroom ongewenste planten, zogeheten invasieve exoten, de Nederlandse vijvers in duiken. Dat zijn er volgens De Waal ongeveer een miljoen en in Vlaanderen nog eens zo’n 500.000. De Waal: “Wie na het voorjaar shopt, grijpt mis of betaalt de hoofdprijs voor erbarmelijke kwaliteit. Die ga ik niet leveren, dan verkoop ik liever nee. Ik probeer de groei nu af te remmen door de prijzen iets omhoog te gooien, maar dat kun je ook niet te gek maken, natuurlijk.”

