Ineens, en met dank aan AI, behoort Nvidia tot de grootste bedrijven ter wereld

Voorzichtig klopt Jensen Huang, oprichter van de Amerikaanse chipmaker Nvidia, op de deur van het meest exclusieve clubje ondernemingen ter wereld: de één-biljoen-dollarclub. Bedrijven die meer dan één biljoen dollar waard zijn op de beurs zijn op één hand te tellen: Microsoft, Apple, Amazon, Google-moederbedrijf Alphabet en Saudisch staatsoliebedrijf Saudi Aramco.

Inmiddels doorbreekt Nvidia die magische grens ook bijna, en dat is niet eens zo gek. Weinig mensen zullen de naam misschien herkennen, maar Nvidia is als een van de weinige bedrijven in staat om chips te ontwerpen die toepasbaar zijn in kunstmatige intelligentie (AI).

Nvidia was er op tijd bij

Toepassingen zoals chatbot ChatGPT en illustratieprogramma Dall-E, die teksten, afbeeldingen en filmpjes kunnen produceren met een ogenschijnlijk menselijke creativiteit, zijn sinds een half jaar bijna constant in het nieuws. Van dit soort programma’s wordt gezegd dat ze de wereld, en de relatie tussen mens en technologie, even ingrijpend kunnen veranderen als de komst van het internet.

Er is alleen wel een enorme rekenkracht voor nodig, zegt sectoranalist Amad Khan van ABN Amro. Specifiek, in jargon, een nieuw soort ‘GPU-processor’. Verschillende bedrijven hebben een jaar of tien geleden ingezet op de innovatie daarvan, nog voor de huidige AI-hype dus.

Die bedrijven, waaronder Nvidia, plukken daar nu de vruchten van. Maar volgens de Thais-Amerikaanse oprichter Huang, tijdens optredens bijna altijd gekleed in een zwartleren jack met grote ritsen, heeft zijn bedrijf als enige de decennialange ervaring om écht de juiste producten te leveren. Zodat datacenters van over de hele wereld wel bij hem moeten aankloppen voor de juiste apparatuur.

Brainstormen bij Denny’s

Woensdagavond maakte zijn bedrijf bekend dat het de grote vraag amper aankan. De omzetverwachting voor het komende kwartaal komt inmiddels uit op 11 miljard dollar. Tegelijkertijd bleek de nettowinst in de afgelopen periode ook nog eens hoger uit te vallen dan analisten hadden verwacht.

Beleggers waren ervan onder de indruk. Donderdag steeg het bedrijf met 24 procent in waarde op de beurs, een waardestijging van 183 miljard dollar in één dag. Bijna ongekend op Wall Street.

In totaal was Nvidia donderdagavond 938 miljard dollar waard, niet ver onder de één biljoen dollar dus. De kans is klein dat Huang dit dertig jaar geleden had voorzien, toen hij zijn bedrijf met twee anderen op poten zette tijdens een eindeloze reeks koppen koffie in ontbijtketen Denny’s in San Jose.

In 1993 was dat nog een afgetrapt filiaal in een vrij ruige buurt, tekende Forbes onlangs op, met kogelgaten in de muren van mensen die het leuk vonden om op geparkeerde politieauto’s te schieten.

Rekenkracht van de GeForce 256

In die Denny’s besloten Huang en zijn kompanen om in te zetten op meer 3D-technologie voor videogames en andere media. Daar was toen nog niet echt een markt voor, althans niet zoals dat tien jaar later het geval zou zijn.

Dat kwam in een stroomversnelling toen Nvidia, zes jaar na de oprichting, een nieuw soort grafische processor uitbracht voor pc’s. Met deze GeForce 256 konden er games en animaties komen met meer realistische lichtreflecties op water en vloeiender schaduwen van personages. Inmiddels wordt de rekenkracht van dit soort grafische processors ook gebruikt voor andere computertoepassingen zoals AI.

Handelsoorlog kan roet in het eten gooien

Rond de eeuwwisseling was Nvidia nog steeds relatief klein, in elk geval vergeleken met toenmalig marktleider Intel. Die rollen zijn nu omgedraaid. Nvidia is donderdag in één dag meer in waarde gestegen dan Intel in totaal waard is op de beurs (114 miljard dollar). Intel probeert zijn producten al enige tijd beter te laten aansluiten op de behoefte aan kunstmatige intelligentie, maar met minder succes.

Het is de vraag of Nvidia zo hard zal blijven groeien als in de eerste maanden van dit jaar. Wat daarin meespeelt is de handelsoorlog die de Verenigde Staten momenteel voeren met China.

Sinds afgelopen jaar mogen Amerikaanse bedrijven geen geavanceerde chips meer leveren aan China, en er hangen nog strengere maatregelen in de lucht boven Washington. Vanwege de huidige exportbeperkingen moest Nvidia de chips die het levert aan China al bijstellen, om ze minder geavanceerd te maken.

