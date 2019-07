‘Ineens bleek ik toch weer een naturaverzekering te hebben’

Toen hij vanochtend de krant opensloeg, wist hij het eigenlijk al. Bij zijn uitvaartverzekeraar Yarden staat de telefoon roodgloeiend. “Minstens 100.000 mensen zullen opzeggen. Uit de vrees dat er straks geen geld meer over is. Maandenlang hoor je niets en dan dit nieuws. Het zal me niks verbazen als Yarden over veertien dagen surseance van betaling aanvraagt.”

De 71-jarige Anne de Vries is een van de bijna 400.000 polishouders bij wie afgelopen dinsdag een brief van het in financiële problemen verkerende uitvaartbedrijf Yarden op de mat viel. De boodschap: Yarden-klanten moeten vanaf volgend jaar rekening houden met kostenstijgingen. Krijgen de uitvaartkisten een fikser prijskaartje of wordt de cake bij de koffie duurder, dan draaien zij zelf op voor de extra kosten. Willen ze niet bijbetalen, dan ontvangen nabestaanden een rekening na.

Karige financiële buffers

Allemaal het gevolg van karige financiële buffers bij Yarden, schrijft het bedrijf. De verzekeraar zegt te veel zogeheten naturaverzekeringen te hebben. Dat zijn uitvaartverzekeringen waarbij geen geld wordt uitgekeerd, maar een pakket aan producten en diensten. Het is een type verzekering dat nog stamt uit de tijd van de Arbeiders Vereniging Voor Lijkverbranding (AVVL), een van de voorlopers van Yarden.

Maar dit type verzekeringen, zegt het bedrijf nu, is nog moeilijk te bekostigen. Konden extra kosten in de jaren negentig nog gecompenseerd worden met beleggingsopbrengsten, nu gooit de almaar dalende rente roet in het eten en schiet Yarden er zelf bij in.

Ook De Vries koos bijna twintig jaar geleden voor zo’n naturaverzekering. Maar toen hij in 2010 benaderd werd door een Yarden-adviseur besloot hij anders. “Misschien moeten we toch overstappen zodat we zelf kunnen bepalen hoe onze begrafenis eruit komt te zien, dacht ik.” De keus viel op een sommenpolis. Die verzekerde hem bij overlijden voor een uit te keren bedrag van 10.000 euro. De Vries moest wel meer premie gaan betalen. Bijna vijftig euro in de maand, in plaats van iets meer dan 100 euro per jaar. “Ik dacht: ik doe het maar. Ik had bijna een infarct gehad en was van mening dat een andere verzekeraar minstens zo duur of zelfs duurder zou zijn.”

Maar nu Yarden financieel in het nauw zit, wekt het bedrijf de indruk dat De Vries deze nieuwe verzekering nooit heeft afgesloten. “Ik heb de brief een paar keer tegen het licht gehouden”, zegt De Vries. “De getallen erin kwamen voor mij volledig uit de lucht vallen.” Volgens Yarden heeft De Vries nog altijd een naturaverzekering. Komt hij te overlijden, dan krijgen zijn nabestaanden ‘slechts’ 3200 euro aan producten en diensten uitgekeerd. Dikke kans dat er een rekening nagestuurd wordt, want de Consumentenbond schat de gemiddelde uitvaartkosten op 7500 euro.

Terugdraaien van beslissing

Yarden spreekt van het terugdraaien van een eerdere beslissing. Om kosten te besparen besloot het bedrijf in 2007 alle naturaverzekeringen om te zetten in een sommenpolis. Duizenden woedende verzekerden lieten van zich horen en op last van de rechter moest Yarden het besluit terugdraaien. De Vries: “Ik behoor helemaal niet tot deze groep. En ik ben in 2007 naar mijn weten ook niet geïnformeerd over Yardens beslissing. Dit is of een enorme slordigheid, of het is gewoon kwaadwilligheid. Ik denk eerder het laatste.”

Wat er met zijn vijftig euro aan maandelijkse premie is gebeurd, weet De Vries nog niet. “Ik heb Yarden vanochtend gebeld. Maar ik kreeg direct te horen dat ik beter op een ander moment terug kan bellen.” De Vries schreef Yarden een brief. In de hoop dat ze het misverstand terugdraaien. Gebeurt dat niet, dan weet hij bijna zeker: hij gaat weg bij Yarden. Hij hoopt de juiste vertrekpremie te kunnen innen. “Liever iets dan niets.”

