In Utrecht schreeuwt de evenementensector: ‘Rutte, dit beleid klopt voor geen anderhalve meter!’

Op de digitale borden aan de randen van het park staat nog zo: geen lawaai. Maar uit de speakers die demonstranten zelf hebben meegenomen klinkt keiharde dancemuziek, want als dit publiek ergens goed in is, dan is het wel een feestje bouwen.

Binnen een half uur staat Park Lepelenburg in Utrecht zo goed als vol met een bont gezelschap van muzikanten, festivalorganisatoren, nachtclubeigenaren en muziekliefhebbers. Ze komen om te demonstreren tegen de coronamaatregelen die de evenementensector raken. Na een welkomstpraatje van radio-dj Domien Verschuuren: “We hebben anderhalf jaar onze mond gehouden, het is tijd om die mond te ontsnoeren!” Begint onder hard gejoel de protestmars, die door de binnenstad trekt.

De 19-jarige Bouke Veeger, artiestennaam Bonkr, kijkt trots naar de mensenmassa door zijn half geblindeerde zonnebril. De dj en student aan de Herman Brood Academie vindt het belangrijk dat zijn sector weer eens van zich laat horen. “Iedereen in de muziekindustrie zit op dit moment in de shit. We halen onze inkomsten vooral uit shows en die gaan al anderhalf jaar niet door.”

Vorige week maakte demissionair premier Rutte bekend dat discotheken en nachtclubs nog tot 1 november dicht moeten blijven en dat festivals tot 20 september niet doorgaan. De absolute druppel voor de evenementenbranche die kort daarop besloot deze demonstratie genaamd ‘Unmute Us!’ te organiseren. Niet alleen hier in Utrecht, maar ook in Rotterdam, Amsterdam, Groningen en Nijmegen. De organisatoren eisen dat hun evenementen per 1 september weer mogen plaatsvinden met een volledige capaciteit.

Frustratie nummer één: de willekeur van het coronabeleid

Spreek een aanwezige demonstrant aan en snel kom je tot de kern van hun frustratie: de willekeur van het coronabeleid. “Het kabinet meet met twee maten”, zegt de 28-jarige Esmé Hilbrink. Ze is theatermaker voor festivals en zou nu eigenlijk op Lowlands moeten staan.

“Waarom mogen voetbalfans wel massaal naar een wedstrijd in een stadion en gaan festivals, die ook veilig georganiseerd kunnen worden, niet door? Dat is gewoon niet uit te leggen”, zegt ze terwijl ze haar kartonnen protestbord in de lucht gooit. “Kijk, we zijn een flexibele sector dus we hebben ons steeds aangepast aan het beleid. Maar dat moet maar eens klaar zijn. De overheid moet ons nu echt serieus gaan nemen.”

‘Je moet niet onderschatten hoe belangrijk wij zijn’

Niet alleen omdat zij dan weer een baan heeft, ook vanwege de belangrijke maatschappelijke rol van de sector, zegt ze. “We hebben festivals nodig. Het zijn plekken waar iedereen zichzelf kan zijn, je moet niet onderschatten hoe belangrijk dat is.”

Wat de demonstranten ook pijn doet is dat de Grand Prix in Zandvoort begin volgende maand wel door kan gaan Daar komen op 3,4 en 5 september meer dan 200.000 racefans op af. Duizenden van hen blijven meerdere dagen en overnachten op camping in de buurt. Dan vraag ik me af, waarom sta ik vandaag niet op Lowlands?!”, zegt Carmen Heinze (59) die samen met haar zoon Caspar de Weert (29) de protestmars loopt. Door de drukte zijn ze haast niet te verstaan. “Net een festival zo”, zegt Heinze, ze greinst. Zelf werken ze niet in de evenementensector. “We zijn fervente bezoekers, fans. Als corona niet zou bestaan gingen we naar de Zwarte Cross, Lowlands, Mañana Mañana.”

Geen van de gesproken aanwezigen ontkent het rondwaaien van de besmettelijke deltavariant. “We willen ook niet dat de besmettingscijfers oplopen natuurlijk”, zegt een van de aanwezigen die niet met zijn naam in de krant wil omdat het onderwerp zo gevoelig is. Dat wordt meteen bevestigd. Op de achtergrond schreeuwt een boze vrouw tegen een paar actievoerders die dicht op elkaar staan: “Anderhalve meter afstand houden, hè”, ze tikt met haar vinger tegen de zijkant van haar hoofd.

Geen verschil tussen de Formule 1 en meerdaagse evenementen

Terug naar Heinze. “Wij misgunnen voetbal- en racefans hun feestje niet”, benadrukt de moeder. “We willen alleen ons eigen feestje ook kunnen houden.” De organisatie van de protestmars – meerdere bedrijven uit de sector- denkt er precies zo over. Op hun website staat juist dat die grootschalige sportevenementen bewijzen dat het veilig is om ook evenementen weer te gaan organiseren en dat daardoor de druk op de zorg niet exponentieel groeit.

Volgens Veldepidemoloog Amrish Baidjoe zit er in de kern geen verschil tussen de Formule 1 die begin september in Zandvoort wordt gehouden en meerdaagse evenementen. “Op de manier waarop ze dat organiseren kun je ook veel evenementen organiseren. Wat mij betreft is het wat selectief”, zegt hij in een interview met Nu.nl. Frits Roosendaal, hoogleraar epidemiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum, sluit zich daarbij aan.

Volgens theatermaker Hilbrink is het huidige ‘VVD-beleid’ veel te veel gericht op geld verdienen, in plaats van dat er gekeken wordt naar wat nu echt belangrijk is voor de samenleving. “De branche zit al 1,5 jaar op slot. Genoeg is genoeg", zegt ze. Of zoals op een van de spandoeken staat: “Minder grappen, meer house.”

