In Oude IJsselstreek hebben mensen straks geen bijstand, maar wel een baan

Inwoners van Oude IJsselstreek krijgen vanaf volgend jaar geen bijstandsuitkering meer, maar een arbeidsovereenkomst. “Mensen die een uitkering krijgen moeten bij de gemeente de hand ophouden, en dat maakt de verhoudingen tussen de gemeente en de uitkeringsgerechtigde ongelijkwaardig”, zegt verantwoordelijk wethouder Bert Kuster. “Daar willen we van af. Dus bieden we inwoners straks geen uitkering maar een contract aan.”

Daarmee neemt de gemeente een beetje de rol van werkgever aan, legt de wethouder uit. Het uitgeven van een arbeidsovereenkomst is volgens hem veel gelijkwaardiger dan een uitkering. “Je laat zien dat je iemand serieus neemt, een contract is gebaseerd op vertrouwen.”

De gemeente wil zo een baan vinden voor de inwoners die in de bijstand zitten, op dit moment zo’n 600. “Als dat om welke reden dan ook niet lukt proberen we ze via de gemeente een maatschappelijke baan aan te bieden. Dat zijn banen in instellingen op het gebied van zorg, onderwijs, kinderopvang, welzijn, sport en cultuur.”

Gemeente richt eigen bedrijf op

Om het plan te kunnen uitvoeren richt de gemeente volgend jaar een eigen overheidsbedrijf op. “Daar zullen uitkeringsgerechtigden via een arbeidsovereenkomst in dienst komen bij de gemeente. De Gelderse gemeente gaat vervolgens met de nieuwe ‘werknemers’ in gesprek over waar ze kunnen en willen werken.

Als het ze, met hulp van de gemeente, lukt om werk te vinden bij een ander bedrijf treden de uitkeringsgerechtigden daar in dienst en nemen ‘ontslag’ bij de gemeente. Voor wie een reguliere baan een te grote stap is, wordt gezocht naar geschikt maatschappelijk werk.

Er is wel één wezenlijk verschil tussen een echte werkgever en deze constructie, zegt de wethouder. “De uitkeringsgerechtigden krijgen standaard elke maand een bedrag ter hoogte van de huidige uitkering. Het maakt daarbij dan niet uit of iemand wel of geen werk heeft gevonden.”

Het idee is wel dat inwoners die een baan vinden meer kunnen verdienen dan hun uitkering, alleen moet de gemeente nog uitzoeken hoe ze dat voor elkaar kan krijgen.

Niemand gedwongen aan het werk

De wethouder gaat er niet vanuit dat iedereen meteen een baan zal vinden, en ook hoeft niemand gedwongen aan het werk. “We moeten eerst vertrouwen winnen en via gesprekken uitzoeken hoe het met een inwoner gaat, en wat zijn of haar kwaliteiten en dromen zijn. Niet alleen op werkgebied. Ook thuis, met de kinderen, de gezondheid en geldzaken.”

Volgens hem hebben veel uitkeringsgerechtigden in eerste instantie hele andere dingen aan hun hoofd dan een baan zoeken. “Daar moeten we eerst bij helpen. Bijvoorbeeld door middel van schuldhulpverlening of bijzondere bijstand.” Dat vraagt ook een andere rol van de gemeente, weet hij. “Gemeentemedewerkers gaan van controleurs naar coach.”

De gemeente wil inwoners zonder werk er van gaan overtuigen dat werken leuk is en dat er altijd iets te vinden is dat bij hen past. “Met een uitkering ervaren mensen het zoeken van werk vaak als een vervelende verplichting, omdat ze het moeten doen, niet omdat ze het zelf willen. Dat willen we veranderen.”

Wantrouwen

Het nieuwe plan moet ook helpen het wantrouwen tegenover de sociale dienst weg te nemen. Eind vorig jaar stapte de gemeente uit de Achterhoekse sociale dienst Laborijn.

Over de dienst verscheen toentertijd ook een rapport van bureau Berenschot. Medewerkers van Laborijn zouden bijstandsgerechtigden structureel wantrouwen en extreem controleren, bleek uit interviews met 600 uitkeringsgerechtigden. De helft durfde dat niet aan te kaarten, uit angst de uitkering te verliezen. In 2015 berichtte Trouw ook al over misstanden bij de gemeente. Die zou veel geld verdienen aan het werk dat mensen in de bijstand deden in ruil voor een uitkering.

“Zo zal het nooit meer gebeuren”, zegt Kuster. “We moeten van het verleden leren. Inwoners moeten zich gehoord en gezien, niet alleen gecontroleerd voelen.” Of het plan van de gemeente helemaal past in de huidige wet- en regelgeving moet nog blijken. De gemeente zal daarover nog praten met het Rijk en de vakbonden.

