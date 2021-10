In opspraak geraakte IMF-directeur Kristalina Georgieva mag blijven

Het lot van Kristalina Georgieva was zeer onzeker toen bekend werd dat ze bij haar vorige werkgever, de Wereldbank, direct betrokken zou zijn geweest bij het manipuleren van gegevens over China.

Het uitvoerend bestuur van het IMF heeft echter maandagavond bepaald - na urenlange vergadersessies in de afgelopen dagen - dat de beschuldigingen tegen de Bulgaarse onvoldoende zijn onderbouwd. In dit dagelijks bestuur zitten 24 vertegenwoordigers van landen, en van groepen landen, die lid van zijn het IMF. De VS hebben de meeste stemmen.

De topvrouw kreeg volgens ingewijden binnen het IMF de steun van Frankrijk en andere Europese landen. De Verenigde Staten en Japan drongen naar verluidt aan op een grondig onderzoek naar de beschuldigingen aan haar adres. Volgens persbureau Bloomberg besloten de VS maandag uiteindelijk om niet op het ontslag van de 68-jarige Georgieva aan te sturen.

De kwestie draait om het invloedrijke rapport Doing Business van de Wereldbank, waarin investeerders jaarlijks konden lezen hoe makkelijk of moeilijk het is om in een bepaald land zaken te doen. In de editie voor 2018 waren de cijfers van China opgepoetst, om het land aan een hogere positie te helpen dan verdiend. Dat heeft de Wereldbank erkend en vanwege de ophef is de ontwikkelingsbank onlangs gestopt met deze reeks publicaties.

Maar wat was de rol van Georgieva? In september schreef het Amerikaanse advocatenkantoor WilmerHale na onafhankelijk onderzoek dat zij in het najaar van 2017 direct betrokken was geweest bij deze manipulatie. Haar huidige positie bij het IMF kwam hierdoor onder druk te staan. Het fonds uit Washington begon een eigen onderzoek en sprak meermalen met Georgieva en vertegenwoordigers van WilmerHale.

‘Schandalig en onwaar’

Georgieva gaf vorige week een uitgebreide verklaring waarin ze veel kritiek had op de onderzoekers. “Het idee dat ik na bijna twintig jaar bij de Wereldbank plotseling op ongepaste wijze personeel onder druk zou gaan zetten om informatie te veranderen in een rapport, is schandalig en onwaar”, zei ze.

Toen China ontdekte dat het zou dalen in de ranglijst van 2018, reageerde het ontstemd. In dezelfde periode was de Wereldbank op zoek naar extra kapitaal. De advocaten verbinden die twee zaken met elkaar en komen zo aan een motief: het was belangrijk voor de Wereldbank om China gunstig te stemmen. Maar dat motief klopt niet, zei Georgieva, omdat China allang akkoord was gegaan met een kapitaalverhoging. De Wereldbank hoefde China dus niet om gunsten te vragen.

Via haar medewerkers hoorde Georgieva van het plan om de positie van China in de ranglijst te verbeteren door de data van Hongkong mee te nemen bij China. Op die manier zou China’s positie flink worden verbeterd. Naar eigen zeggen vond Georgieva dit ongepast en hield ze dit tegen. Daaruit blijkt volgens haar dat ze er helemaal niet op uit was om China omhoog te duwen in de ranglijst. Vervolgens vonden medewerkers van de Wereldbank een andere oplossing voor ‘het China-probleem’.

Regelmatig reageren landen boos of teleurgesteld als er een ranglijst verschijnt van een organisatie zoals de Wereldbank. Juist daarom moet die de uitkomst zijn van stevig onderzoek, zei Georgieva. Haar verweer heeft bestuur van het IMF kunnen overtuigen.

Het is de gewoonte dat Europese landen de directeur van het IMF leveren. Georgieva is sinds 2019 de opvolger van de Franse Christine Lagarde. Háár voorganger was de Fransman Dominique Strauss-Kahn. In 2011 stapte hij op nadat hij was beschuldigd van de verkrachting van een hotelmedewerkster. Hij verklaarde onschuldig te zijn en tot een veroordeling kwam het niet.

IMF-directeur Georgieva werkte in de jaren negentig ook al bij de Wereldbank als milieueconoom. Daarna vervulde ze er meerdere functies, tot ze in 2010 werd benoemd tot eurocommissaris. In Brussel was ze meer dan vier jaar verantwoordelijk voor internationale samenwerking en ontwikkeling, en humanitaire hulp en crisismanagement. En ruim twee jaar ging ze over de begroting en personeelszaken. Begin 2017 keerde ze terug bij de Wereldbank, waar ze als bestuurder de dagelijkse leiding in handen kreeg.

