In Nederland valt de schade voor ABN Amro wel mee

En weer was er een verlies. Geen 395 miljoen euro, zoals in het eerste kwartaal, maar ‘slechts’ 5 miljoen. Het waren vooral grote buitenlandse klanten van ABN Amro die daarvoor zorgden: de Nederlandse klantenkring is, in financieel opzicht althans, behoorlijk coronabestendig. Dat komt, zeiden ABN Amro’s nieuwe bestuursvoorzitter Robert Swaak en financieel bestuurder Clifford Abraham bij de presentatie van ABN Amro’s resultaten in het tweede kwartaal, deels door de steun van de Nederlandse overheid en de relatief lichte lockdown alhier.

ABN Amro moest in het tweede kwartaal 703 miljoen euro in zijn stroppenpot stoppen: het bedrag aan leningen waarvan de bank denkt dat ze oninbaar zijn. Van dat bedrag is 315 miljoen veroorzaakt door het Covid-19-virus en de lage olieprijzen, die deels ook een gevolg zijn van de coronacrisis. 229 miljoen euro heeft betrekking op ‘normale’ gevallen. De overige 158 miljoen betreft ‘buitengewone gevallen’, waarvan het Duitse betaalbedrijf Wirecard, dat op grote schaal zou hebben gefraudeerd, verreweg de grootste is.

Uitstel van betaling

In Nederland zijn er relatief weinig flinke stroppen en ABN’s gewone klanten zorgen vooralsnog voor weinig problemen. ABN Amro heeft voor 146 miljard aan hypotheken uitstaan, maar hoefde maar vijf miljoen opzij te zetten voor oninbare hypotheekleningen (een jaar eerder was dat meer: 15 miljoen). Voor niet inbare consumptieve kredieten was dat 28 miljoen (in 2019: 7 miljoen). Ongeveer 39.000 gewone klanten kregen tijdelijk uitstel van betaling op het aflossen van leningen. Een minderheid daarvan deed na drie maanden nog eens een beroep op die mogelijkheid. Zo’n 8000 mensen hoefden hun hypotheek even niet af te lossen.

Over een half jaar gemeten verdween er 1,8 miljard in de stroppenpot, niet veel minder dan de 1,9 miljard bij het grotere ING. Rond de 46 procent daarvan (827 miljoen euro) was een gevolg van corona, ruim een derde kwam door drie ‘buitengewone gevallen’, waaronder Wirecard en een dubieus opererende oliehandelaar uit Singapore. De helft van die 1,8 miljard zat bij grote zakelijke klanten, onder meer in de olie- en gassector. Vaak risicovolle klanten, zei Swaak.

Van een deel van die klanten neemt ABN Amro afscheid. Swaak, die Kees van Dijkhuizen in april als topman opvolgde, stopt met de dienstverlening aan grootzakelijke klanten buiten Noordwest-Europa en met zaken als de financiering van de handel in grondstoffen. In vier jaar wordt die poot afgebouwd. ABN Amro’s zakentak had de nodige faam, maar was in de praktijk geen groot succesnummer: hoge kosten, veel risico’s, soms grote verliezen en vaak teleurstellende opbrengsten. Dat vindt Swaak ook.

Van de 2500 voltijdsbanen die de tak telt, verdwijnen er zo’n 800, waarvan 150 in Nederland. In Noordwest-Europa grootbankiert ABN Amro wel door. Omdat, zei Swaak, de resultaten daar door de bank genomen wel goed zijn, buitengewone gevallen als Wirecard daargelaten natuurlijk. ABN Amro gaat ook door met zijn clearing: de afwikkeling van allerhande financiële transacties. Dat doet ABN Amro op mondiale schaal. Had ABN Amro eerder gesneden in zijn zakelijke tak, dan had de bank in het tweede kwartaal zwarte cijfers geschreven. Overigens trekt ABN Amro ook de stekker uit zijn internetdochter Money You (500.000 klanten, 150 banen). Door de lage rentes heeft de spaar- en hypotheekdochter geen gezonde toekomst.

Aangenaam verrast

Financieel directeur Abraham verwacht dit jaar nog 1,2 miljard euro toe te voegen aan de stroppenpot. Het ergste coronaleed is volgens hem wel geleden. Eerder deze week sprak ING dezelfde verwachting uit, zij het wat minder expliciet.

Beleggers waren aangenaam verrast door de resultaten, plannen en verwachtingen. Het aandeel ABN Amro stond ’s middags bijna 8 procent hoger dan dinsdag en sloot met een winst van 8,1 procent op 8,74 euro. Eind februari was een aandeel nog 14 euro waard, een jaar geleden ruim 16 euro. Volgens Swaak presteerde ABN Amro goed in het tweede kwartaal, even afgezien van de stroppenpotstortingen dan.

