In Madrid schieten de huurprijzen snel omhoog. Gevolg: Spanjaarden worden hun huis uitgezet

Een beetje bedremmeld, ten overstaan van een tot de nok gevuld zaal­tje, vertelt een potige heer met een zwart knotje zijn verhaal. Al zestien jaar huurt hij met zijn vrouw en dochter voor een paar honderd euro per maand een appartement in de hippe Madrileense centrumwijk Malasaña. Maar nu in Spanje de prijzen voor huur- en koopwoningen de pan uitrijzen heeft de huiseigenaar hem plotseling laten weten dat hij precies een maand heeft om zijn biezen te pakken. Het appartementencomplex wordt verkocht.

Achter een tafeltje knikken de in een felrood shirt met bretels gestoken Luis Chamarro en zijn kompaan begripvol. De vertegenwoordigers van het Platform van Hypotheekslachtoffers (PAH) in de Spaanse hoofdstad horen de verhalen over het op stel en sprong opzeggen van de huur of exorbitante huurverhogingen tegenwoordig dagelijks. Of hij even zijn mapje met huurcontract en andere administratie wil overhandigen, zodat Chamarro zijn zaak tegen het licht kan houden.

Huisuitzetting

Het platform ontstond tijdens de kredietcrisis om Spanjaarden die de hypotheek niet meer konden betalen juridisch bij te staan en voor huisuitzettingen te behoeden. De afgelopen jaren zijn het echter steeds vaker huurders die betalingsproblemen hebben en zich bij het PAH melden. De gemiddelde huurprijzen in Spanje stegen de afgelopen vijf jaar met maar liefst 50 procent, becijferde de centrale bank na een marktonderzoek. De salarissen groeiden in die tijd met 1,6 procent echter dertig keer langzamer.

Van oudsher zijn het toch al de minder daadkrachtige Spanjaarden die huren in een land waar maar liefst 80 procent huizenbezitter is. Iets meer dan 40 procent van de Spaanse huurders besteedt 40 procent van het inkomen (vorig jaar gemiddeld 23.646 euro) aan de huur. Als dat niet meer gaat, wacht ook de huurder in het ergste geval een huisuitzetting.

Meer dan honderd huurders per dag kregen in het tweede trimester van dit jaar met huisuitzetting te maken, tegenover veertig die de hypotheek niet meer konden opbrengen. Dat is een daling ten opzichte van voorgaande jaren. Maar dat maakt het menselijk drama er niet minder om, vertelt Chamarro.

Eerder dit jaar kwamen huizenblokken in de alternatieve Madrileense wijk Lavapies in opstand tegen huurverhogingen van investeringsfondsen die meer kunnen verdienen met verhuur aan toeristen. “Wat veel minder de aandacht trekt is de speculatie in een gewone arbeiderswijk als Leganés. Daar zijn dit jaar al duizenden huisuitzettingen geweest”, weet Chamarro.

Oververhit

De huidige huurders in nood zijn volgens hem vaak dezelfde mensen die tijdens de crisis hun koophuis niet meer konden betalen en gingen huren, wat nu ook onbetaalbaar is geworden. Anderen, met namen jongeren met weinig stabiele contracten, komen noodgedwongen in de oververhitte huurmarkt terecht omdat banken hen geen hypotheek willen verstrekken.

Econoom José Garcia Montalvo van de Pompeu Fabra Universiteit in Barcelona wijst erop dat de enorme huurstijgingen alleen gelden voor Spanjes grote steden als Madrid en Barcelona en toeristensteden zoals Malaga. Uit eigen onderzoek in Barcelona merkte Montalvo op dat de lonen daar een stuk sterker zijn gestegen dan elders in Spanje en dat de hoge prijzen nu ook deels een correctie zijn van de in de crisis aanzienlijk gedaalde huren.

“Er zijn meer cijfers nodig voor een echt goed beeld van de Spaanse huurmarkt. Hoe dan ook is de huurstijging in deze steden enorm. Al beginnen de prijzen in Barcelona te dalen nu duidelijk is dat huurders de huidige prijzen niet meer willen of kunnen betalen”, stelt Montalvo. De academicus ziet wel dat huren in ‘huizenkoopland’ Spanje populairder wordt, wat zal helpen om de markt te stabiliseren.

Gemiddelde huur

Spanjaarden die in deze transitiefase zitten, moeten ondertussen sappelen. “Was het een gewone brief? Niet aangetekend?”, vraagt Chamarro streng aan de man met de het knotje. Nee, hij lag gewoon in de brievenbus. “Kijk maar eens in het contract. Daar staat niets over een maand opzegtermijn”, vervolgt de gelegenheidsjurist met een glimlach.

Volgens hem kan de huurder zonder probleem in zijn huis blijven tot het huurcontract afloopt. Maar of hij daarna nog iets zal vinden in het gewilde Malasaña voor de vierhonderd euro huur die hij nu maandelijks neerlegt, lijkt onwaarschijnlijk. Want de gemiddelde huur in Madrid is volgens nieuwe berekeningen van de regering inmiddels gestegen naar 819 euro per maand.

Lees ook:

Arme schuldenaren iets ontzien

De Spaanse regering heeft gisteren een wetswijziging aangenomen die een einde moet maken aan het grote aantal huisuitzettingen. Gemiddeld belanden 500 families per dag op straat.

Spaanse senioren beklimmen de barricaden voor hun pensioentje.

Spaanse gepensioneerden hebben van alle bevolkingsgroepen het minst te lijden gehad onder de crisis. Toch eisen ze hogere pensioenen. Voor de volgende generatie.