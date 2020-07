In Italië begint het toeristenseizoen nog dramatischer dan verwacht

Op de grote camping Blu bij Bolsena staat in de schaduw van de platanen maar een handjevol tenten en caravans. Eigenaar Carlo Focarelli is erg bezorgd. Zittend op het bankje voor het gele receptiegebouw in zijn rode poloshirt dwaalt zijn blik over de zo goed als verlaten camping, waar in goede tijden achthonderd gasten logeren. “April, mei en juni waren rampzalig. Ik kon pas half juni open gaan. In die maand had ik nog geen 10 procent van het normale aantal gasten”, zegt Focarelli gelaten.

Hij krijgt geen signalen dat de komende maanden beter gaan worden; reserveringen blijven uit. “Gewoonlijk komt 90 procent van mijn gasten uit Nederland. Maar zij lijken bang om hierheen te komen. Ondertussen lopen mijn vaste lasten door en heb ik vanwege corona extra hoge schoonmaakkosten. Hoeveel ik dit jaar aan omzet denk te verliezen? Een ton, anderhalve ton.”

Camping Blu is vernoemd naar de kleur van het diepblauwe water in het meer van het middeleeuwse stadje Bolsena. Normaal gesproken zitten de terrassen van de trattoria’s en de bankjes voor de ijssalons vol Duitse, Nederlandse en Belgische vakantievierders. Nu zijn de meeste tafeltjes leeg en is het in Bolsena merkwaardig rustig, bijna stil. Net zo stil als in de meeste toeristische oorden van Italië.

Verwoestend

Italië wordt keihard getroffen door de instorting van het internationale toerisme. “De crisis is nog erger dan we dachten. In juni verwachtten we een voorzichtige opleving met de komst van buitenlanders. Helaas is daar geen sprake van”, zegt Marina Lalli tijdens een video-persconferentie. Lalli is voorzitster van Federturismo, de landelijke vereniging van toerisme-ondernemers.

“We hoopten in juni in ieder geval toeristen uit Duitsland, onze partner nummer één, en buurland Oostenrijk te zien. Maar ze bleven weg. Duitsers houden sowieso niet van onze hete juli en augustus, dus we kunnen nu niet anders dan hopen dat ze in september en oktober wél komen.” En of de pijnlijke afwezigheid van Europese toeristen nog niet erg genoeg is, blijven nu ook bezoekers uit de VS, die voor Italië de belangrijkste toeristengroep van buiten de EU vormen, voorlopig – gedwongen – weg. Lalli noemt de impact daarvan op haar sector ‘verwoestend’.

Het toerisme is heel belangrijk voor de Italiaanse economie. In 2018 werd er ongeveer 232 miljard euro in verdiend, goed voor 13 procent van het bbp. Vorig jaar kwamen meer dan 63 miljoen buitenlandse toeristen Italië bewonderen. Maar het nationale toerismebureau Enit verwacht dat het er dit jaar nog niet de helft zullen zijn. Lalli omschrijft de situatie in badplaatsen aan zee als ‘het minst tragisch’ omdat Italiaanse vakantiegangers daar heen gaan. Maar hoteliers, gidsen, touroperators en restauranteigenaren in kunststeden als Rome en Florence, plus die aan de Italiaanse meren, zien hun omzet bijna helemaal verdampen omdat die plaatsen het vooral moeten hebben van buitenlanders.

In Bolsena is dat zonneklaar. Marieke van Doorn uit Tilburg, die al tien zomers op camping Blu neerstrijkt, wijst naar de lege plekken schuin tegenover haar tent. “Daar staan elk jaar Oostenrijkse en Duitse stelletjes die ik ken. Nu zijn ze er niet. Ik moet zeggen dat het straatbeeld ook echt anders is: iedereen draagt mondkapjes waardoor je steeds denkt dat dit land ziek is.” Haar schoonzus Karin van Schoubroeck begrijpt de weggebleven kampeerders wel: “Ik was ook liever in Nederland gebleven. Wat als ik ziek word? Ik spreek geen Italiaans, hoe moet dat dan bij de dokter?”

Dichte luiken

Mirta Bortolazzi houdt haar B&B in de lieflijke heuvels buiten Bolsena de hele zomer dicht, tot haar spijt. In het ontbijtzaaltje staan de stoelen nu omgekeerd bovenop de tafels; de luiken voor de ramen zijn dicht. “Normaal gesproken verhuur ik van juni tot half september drie kamers. Maar dit jaar is dat met alle veiligheidsvoorschriften rondom het virus niet te doen”, vertelt Bortolazzi gelaten terwijl ze naar buiten loopt, de brandende zomerzon in.

De oudere vrouw wijst op het kleine zwembad dat is omringd door struiken rozemarijn en bloeiende lavendel. “In het water moet iedere gast steeds zeven vierkante meter ruimte hebben. Ik kan toch niet de hele dag politieagentje spelen? Maar als je ineens een controle krijgt, heb je wél zo een boete van 500 euro te pakken. Om niet voortdurend in angst te zitten dat ik me niet aan de coronaregels houd, heb ik helaas moeten besluiten om dicht te blijven.” Hoeveel omzet ze misloopt, wil Bortolazzi niet zeggen. Ze moet nu rondkomen van haar pensioen. “Natuurlijk is dit een financiële klap. De paar boekingen die ik had, heb ik moeten afzeggen. Wanneer er mensen bellen die willen reserveren, voel ik me verslagen.”

Lees ook:

De Griekse eilanden snakken naar bezoek

Griekenland verwelkomt sinds half juni de eerste buitenlandse toeristen. Het land zegt er klaar voor te zijn, maar zorgen zijn er ook: velen nemen het niet zo nauw met de afstandsregels.