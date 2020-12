In het café heb je Tikkie nu niet nodig, toch groeit het gebruik

Tikkie heeft de horeca niet meer nodig om te groeien. De app die mensen in staat stelt per mobiele telefoon een betaalverzoek aan anderen te versturen, bleek onder meer handig om de kosten van een cafébezoek te verrekenen, en daar dankt ze veel van haar populariteit aan. Maar ook in het jaar dat de cafés en restaurants een tijdlang dicht waren, nam het totale bedrag dat via Tikkie afgerekend werd flink toe: van 2,6 miljard euro in 2019 tot 3,4 miljard euro nu.

Nou ja, een béétje had Tikkie daar de horeca toch nog voor nodig. Dat zagen de mensen achter Tikkie terug in de omschrijvingen van de betaalverzoeken die via de app verstuurd werden. In tijden van corona vielen de woorden café of restaurant niet vaak meer, maar uit die omschrijvingen valt wel op te maken dat samen thuis een bezorgmaaltijd eten daarvoor deels in de plaats kwam.

De betaalapp wordt vooral gebruikt bij sociale activiteiten, zegt Moreno Kensmil, hoofd marketing van Tikkie. “We zagen ook een toename in het aantal verzoekjes voor boodschappen. En we zagen drie opvallende nieuwe binnenkomers in de omschrijvingen: puzzels, planten en mondkapjes.”

Millennials

Tikkie werd in 2016 bedacht door een klein team dat werkte onder de vleugels van ABN Amro. De eerste week van haar bestaan had Tikkie naar eigen zeggen al 25.000 gebruikers, nu heeft ze er zes miljoen. Millennials waren de eersten die de app omhelsden, zegt Kensmil. “Nog steeds zijn dat de heavy users. Maar zes miljoen mensen, dat zijn natuurlijk niet alleen jongeren en mensen uit de Randstad. We zitten nu overal.”

De app is gratis, dus geld moet er vooral verdiend worden met Tikkie-toepassingen speciaal voor ondernemers. Daar komt de horeca toch weer om de hoek kijken. Nu al ziet Tikkie dat horeca-ondernemingen er het gemak van inzien om bezorgingen te laten betalen via de app. Volgens Kensmil is het logisch dat contactloos betalen ook na de coronacrisis de norm blijft.

“De plannen voor Tikkie Check voor de horeca lagen er al voor de crisis”, zegt Kensmil. ‘We zagen op terrassen dat mensen vaak lang moesten wachten om te kunnen afrekenen. Via Tikkie Check kan dat snel, met behulp van een QR-code. Dat zal na de crisis een nog hogere vlucht nemen, verwachten wij.”

Winst levert de app ABN Amro nog niet op, en dat hoeft ook niet. “We zijn een start-up”, zegt Kensmil. “In deze fase is het doel in eerste instantie om te groeien naar break even.” Cijfers over de omzet wil de bank niet openbaar maken. “Maar die groeit.”

