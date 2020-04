In Franse magazijnen is het onveilig werken, hoe zit dat in Nederland?

Het gaat mis in de distributiecentra van Amazon. Dat is wat de Franse rechtbank vorige week heeft vastgesteld. De Amerikaanse internethandelaar doet te weinig om personeel te beschermen tegen Covid-19, daarom liggen de zes distributiecentra die het land telt nu zo goed als stil.

In de Franse magazijnen zouden medewerkers ondanks verkoudheidsklachten toch op werk moeten verschijnen. Voor medewerkers waren geen mondkapjes beschikbaar, ook ontbraken andere veiligheidsmaatregelen. Uit de distributiecentra van Amazon in Italië en Spanje klinken soortgelijke klachten. Daar dreigden vakbonden eerder al met een staking. De webgigant ontkent de aantijgingen en hoewel het bedrijf nog wel essentiële goederen mag blijven leveren heeft het besloten tijdelijk de Franse activiteiten op te schorten.

Strengere controles

Nederland kent soortgelijk magazijnwerk. En vakbond CNV zegt ook hier signalen te krijgen van medewerkers die zich niet veilig voelen op de werkvloer. “We horen met name klachten van werkenden in sectoren die buiten het zicht van de klanten opereren, zoals in distributiecentra”, aldus CNV voorzitter Piet Fortuin. Uit welke distributiecentra die klachten komen, wilden de werknemers niet tegen de vakbond zeggen. Volgens Fortuin is er maar één effectieve oplossing: strengere controles en boetes voor bedrijven die de coronaregels op de werkvloer aan hun laars lappen.

Jaco Knetemann is niet bang voor eventuele controles. Hij verzorgt de logistiek voor de magazijnen van Bol.com in Waalwijk. “Zonder personeel kunnen we het bedrijf niet runnen, we moeten het dus wel goed regelen.” Volgens hem heeft Bol wel het geluk dat de panden nu niet de volle capaciteit benutten. “We krijgen nog steeds veel bestellingen binnen, maar dit is niets in vergelijking met het aantal bestellingen dat we moeten verwerken tijdens bijvoorbeeld Black Friday”, zegt hij. “Toen de anderhalvemetersamenleving werd geïntroduceerd hadden we veel ongebruikte ruimte over, en dat kwam goed van pas.”

‘Medewerkers zitten minimaal drie meter uit elkaar’

In de distributiecentra werken op dit moment iedere dag zo’n 1300 mensen. “We hebben aan elkaar grenzende werkplekken om en om afgezet waardoor medewerkers minimaal drie meter uit elkaar zitten”, zegt Knetemann. “Ook zijn verschillende starttijden en pauzetijden ingesteld zodat niet iedereen tegelijkertijd voor de ingang staat of in de kantine zit. In de kantine zijn tafels weggesleept, personeel kan alleen nog aan de twee uiteinden van de tafel zitten. Op de grond zijn lijnen geplakt die de looproutes bepalen en afstand moeten bewaken, bijvoorbeeld rond de koffieautomaat.”

Maar er is meer, zegt Knetemann: “We hebben ook liters aan desinfecterende handgel ingeslagen, en de deuren staan open waar dat kan, zodat minder mensen met hun handen aan een deurknop hoeven zitten. Verder geldt voor wie klachten heeft: blijf thuis om uit te zieken.” Wat Knetemann opvalt is dat medewerkers - ook degene die in het begin angstig waren om te blijven werken - nu juist aangeven dat ze blij zijn dat ze nog kúnnen werken. “Ze zijn blij dat ze niet de hele dag thuis hoeven zitten”, zegt hij.

Lees ook:



Sommige werkgevers voeren de druk op: verkouden of koortsig? Kom toch maar werken

Er zijn mensen die tegen de regels in toch op werk worden verwacht. Vakbonden CNV en FNV maken zich zorgen.