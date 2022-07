In de praktijk gaat de bouw van flexwoningen niet zo snel

Doe het liever goed dan snel. Zo valt de boodschap samen te vatten van een studie naar flexwoningen. Minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting) wil de wooncrisis voor een deel bestrijden met de bouw van 15.000 van zulke (tijdelijke) woningen per jaar. Maar dat wordt lastig, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op grond van ervaringen van onder meer gemeenten en woningcorporaties. Projecten komen vaak ‘niet snel of zelfs helemaal niet van de grond’.

De gedachte ligt voor de hand. Tot en met 2030 zijn er 900.000 nieuwe woningen nodig, heeft De Jonge berekend. Maar tussen het eerste plan en de oplevering van gewone nieuwbouwwoningen zit vaak zeven à acht jaar. Daarom kan een ‘flexibele schil’ van tijdelijke woningen soelaas bieden. De procedures voor de bouw daarvan kosten veel minder tijd en ook de bouw zelf kan snel gaan.

In theorie dan, zegt het PBL in een ‘verkenning van kansen en obstakels’. Want obstakels, daar zijn er veel van. Als die niet structureel worden aangepakt, wordt flexwonen waarschijnlijk geen succes. “De focus op kwantiteit, op 15.000 woningen per jaar, liefst snel, is begrijpelijk”, zegt PBL-onderzoeker Jolien Groot. “Maar zonder oog voor kwaliteit rijd je jezelf op langere termijn in de wielen.”

Kortere terugverdientijd

Het begint al met de financiën. Als woningen voor slechts tien of vijftien jaar worden neergezet, moeten de bouwkosten in veel kortere tijd worden terugverdiend dan bij gewone nieuwbouw, en dat lukt niet altijd. Het helpt al als flexwoningen langer mogen blijven staan of als de exploitant de belofte krijgt dat woningen na afloop van die vijftien jaar verplaatst mogen worden naar een andere locatie.

Gemeenten kunnen gaten in de exploitatie ook dichten met geld uit het sociale domein. Dat lijkt logisch, want in die flexwoningen komen vaak kwetsbare groepen te wonen, zoals daklozen of mensen met psychische problemen. Maar het PBL waarschuwt voor de gevolgen: dit kan leiden tot ‘stigmatisering van flexwonen’, en dan wordt het op de langere termijn moeilijker om zulke projecten van de grond te krijgen.

Want draagvlak onder omwonenden is belangrijk, betoogt het PBL ook. Flexwoningen hebben al geen goed imago. Deels vanwege de woningen zelf (lelijke containers, wordt vaak gedacht), deels vanwege die kwetsbare bewoners. Als omwonenden bezwaar maken en rechtszaken aanspannen, leidt dat tot veel vertraging. Dan gaat de tijdwinst in de procedures deels weer verloren.

Zoveelste waarschuwing

Ook de aansluiting op riolering en elektriciteit is een hindernis. Nutsbedrijven zetten woningen pas op de planning als die een postcode en huisnummer hebben. Die krijgt ‘gewone’ nieuwbouw meestal veel langer voor oplevering. Flexwoningen moeten daarom vaak wachten – of krijgen soms tijdelijk een aggregaat.

Tenslotte waarschuwt het PBL voor tekorten aan personeel. In de bouw, maar ook in het gemeentelijk ambtenarenapparaat. Dat kan ertoe leiden dat de inzet voor flexwoningen ten koste gaat van het voorbereiden van andere nieuwbouwprojecten.

De PBL-studie is de zoveelste waarschuwing voor De Jonges woonplannen. De minister wil onder meer dat in elke gemeente minstens 30 procent van de woningen in de categorie sociale huur valt. Maar onderzoeksbureau ABF Research rekende uit dat dat voor vier op de tien gemeenten domweg onmogelijk is, zelfs als álle nieuwbouw tot en met 2030 sociale huur zal zijn.

En adviesbureau Finance Ideas waarschuwde dat woningbouwcorporaties door het economische tij – hogere bouwkosten, stijgende rente op de kapitaalmarkt – financieel zo krap komen te zitten dat ze bij lange na niet in staat zijn de 30.000 woningen per jaar te bouwen die de minister van hen wil.

Lees ook:

Kunnen tijdelijke woningen de wooncrisis oplossen? Eindhoven neemt het voortouw

Dé oplossing voor de wooncrisis is het bouwen van woningen, veel woningen. Maar dat duurt lang en veel mensen hebben nú een huis nodig. Snel te bouwen tijdelijke woningen kunnen soelaas bieden.