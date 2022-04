In de Nederlandse polder ontbrak het aan een stevige zzp-stem. Cristel van de Ven (49) gaat dat veranderen. ‘Zelfstandigen zijn here to stay’

Toen de coronacrisis twee jaar geleden losbarstte, lag er snel een miljardenpakket om de economie voor veel onheil te behoeden. Met een NOW-regeling waarmee bedrijven de salarissen van werknemers konden doorbetalen. En met een Tegemoetkoming Vaste Lasten voor de doorlopende bedrijfskosten.

Maar de zelfstandig ondernemers? Die vielen een beetje tussen de wal en het schip. Regelingen bleken voor hen niet altijd op maat. En de Tozo, de tegemoetkoming voor zelfstandigen kreeg een ‘partnertoets’. Wie samenwoonde met iemand die wel geld verdiende, kwam vaak niet voor steun in aanmerking. Sommige zzp’ers teerden zwaar in op hun spaargeld. Als ze dat al hadden.

Zo werd een al langer bestaand probleem extra duidelijk. De zelfstandig ondernemer zit te ver van het Haagse vuur. Terwijl werkgevers en werknemers traditioneel touwtrekken én meepraten in de Nederlandse polder, ontbrak het aan een stevige zzp-stem. Die moet er wel komen. Een belangrijke eerste stap wordt nu gezet, met een eigen vertegenwoordiger in de Sociaal-Economische Raad (Ser), het belangrijkste adviesorgaan van de regering op het gebied van de arbeidsmarkt.

Stem en gezicht voor zelfstandigen

Die taak gaat Cristel van de Ven (49), voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), op zich nemen. “Het aantal zzp’ers is de laatste jaren sterk gegroeid”, schetst zij. “Veel van die ondernemers zijn sterk gericht op hun eigen beroepsgroep. Zo kwamen er clubs voor kappers of voor ondernemers in de bouw. Maar het ontbrak aan een stem en een gezicht voor zelfstandigen over de hele breedte.”

In dat gat springt VZN nu in samenwerking met werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). Zij richten het Netwerk Zelfstandig Ondernemers op. Namens die organisatie neemt Van de Ven de Ser-zetel in.

De voorbije jaren kwamen de belangrijke thema's voor zelfstandigen bovendrijven, constateert zij. “Maar die bleven wél liggen. Er kwam wel een pensioenakkoord tussen werkgevers en werknemers, maar in de discussie over de sociale risico's van zzp’ers zit minder schot.”

Of neem de bedrijfsgegevens van zelfstandigen, die nog altijd via de Kamer van Koophandel op te vragen zijn. “Als er op zondagochtend een malloot naast de deur van je bedrijfspand staat, is dat vervelend. Als dat bedrijfspand je huisadres is en je ligt in je eigen bed, dan is dat nog veel vervelender.”

Zelfstandigen zijn here to stay

De toetreding tot de Ser is de volgende stap in de emancipatie van zzp’ers, constateert zij. “In het begin dacht men misschien dat de zzp’er een tijdelijk fenomeen was. Maar zelfstandigen zijn here to stay: een grote groep kiest bewust voor een bestaan als zzp’er. Daar hoort een goede vertegenwoordiging bij.”

En de mensen die tegen wil en dank zzp’er zijn? Bijvoorbeeld omdat werkgevers hen liever goedkoop inhuren dan in dienst houden? “Dat varkentje moeten we samen wassen”, vindt Van de Ven. “Het is schrijnend dat er nu mensen in zo'n positie worden gedwongen. Maar het leidt vaak ten onechte tot het beeld dat iedere zzp’er zielig is. Zelfstandig ondernemers vormen een belangrijke groep die een flinke bijdrage levert aan de economie.”

