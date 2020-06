In de metaal- en technieksector wordt de loonsverhoging uitgesteld, hoe zit dat?

In de metaal- en technieksector is een bijzondere afspraak gemaakt tussen werkgevers en de vakbonden. Door tijdelijk af te wijken van de cao, kunnen metaal- en techniekbedrijven die hard worden geraakt door de coronacrisis de eerder afgesproken loonsverhoging vijf maanden uitstellen.

Jannes van der Velde, woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN, noemt het een noodgreep. Volgens hem proberen noodlijdende werkgevers altijd eerst op andere manieren te bezuinigen. “Denk aan het inhouden van de reiskostenvergoeding van werknemers die nu thuiswerken.”

Maar er zijn ook bedrijven die daarmee niet uit de brand zijn geholpen, weet hij. “Die kijken waar ze verder nog kosten kunnen besparen. Dan komen ze uiteindelijk ook uit bij de loonkosten en de loonsverhoging”, zegt Van der Velde.

Hij denkt dat het uitstel van de loonsverhoging in de metaal- en technieksector - waar 300.000 mensen werken - wel eens een voorbode kan zijn voor het uitstellen van de loonsverhoging in andere sectoren die nu hard worden geraakt. “Al hebben die werkgevers dan wel een flinke kluif aan de vakbonden, die er alles aan doen om het niet zo ver te laten komen.”

FNV: Dit is een uitzondering

Vakbond FNV ziet de afspraak die is gemaakt in de metaal- en technieksector dan ook als een uitzondering. “Doel is het beschermen van de werkgelegenheid. We willen niet dat bedrijven mensen moeten ontslaan omdat ze de loonsverhoging nu niet kunnen ophoesten", zegt José Kager, woordvoerder van FNV.

Het is ook niet zo dat alle bedrijven in die sector nu zomaar de loonsverhoging kunnen uitstellen. “Daar zijn flink wat voorwaarden aan verbonden”, legt Kager uit. “We hebben afgesproken dat bedrijven die de loonsverhoging willen uitstellen met cijfers moeten kunnen aantonen dat ze financieel zwaar in de problemen zitten als gevolg van de coronacrisis.”

Als een bedrijf in de sector dat kan aantonen en dus in aanmerking komt om de loonsverhoging uit te stellen, moet de meerderheid van de werknemers daar vervolgens nog mee instemmen. “Werknemers krijgen in ruil voor de latere loonsverhoging ook 29 vakantie-uren”, vult Kager aan.

Volgens Van der Velde hoeven niet alle werkenden in Nederland nu te vrezen dat zij hun loonsverhoging later of helemaal niet meer krijgen. “Dat is voorbarig. Werkgevers zullen hier ook niet zo snel om vragen. Rommelen aan het loon ligt heel gevoelig. De verhoudingen tussen werkgever en werknemer staan dan meteen op scherp", zegt hij.

