In de jaren tachtig een huis kopen makkelijker? Drie zestigers vertellen. ‘Risico’s nemen hoort erbij’

Bald Menges, Utrecht

In 1986 betaalde Bald Menges 79.500 gulden voor een jarendertigwoning in de Utrechtse Rivierenwijk. Voor hem destijds een fors bedrag, maar een goede investering, zo blijkt. Woningen in het knusse stadsdeel gaan nu voor meer dan 600.000 euro over de toonbank. “Onvoorstelbaar dat mensen zoveel geld betalen voor een huis”, vindt Menges, nu 63 jaar.

Zelf overweegt hij niet om de marktgekte te verzilveren. Dicht bij de binnenstad en zijn werk koestert Menges wat hij heeft. Maar toen hij als 26-jarige zijn stek kocht, was dat huis niet meer dan een plan B. “Yvonne en ik zochten iets in de wijk Zuilen, waar we zijn opgegroeid. Elke week viel de folder van de makelaar door de brievenbus. Dan zagen we iets en gingen we bellen. Maar toen had je ook al dat mensen konden overbieden.”

“Ons bod was te laag. We moesten geld bijleggen, maar de makelaar wilde niet zeggen hoeveel. Ik liet Yvonne maar een keer bellen en toen kwam hij met een ander huis op de proppen. Daar wonen we al bijna veertig jaar.”

De hypotheek was snel rond. “Lineair met 7,5 procent rente. Gebaseerd op alleen mijn inkomen, kun je nagaan. Ik had al een aardig ‘kapitaaltje’ opgebouwd, dat helpt wel.” Woningen in de Domstad waren destijds moeilijk te vinden en relatief duur, herinnert Menges zich, maar niet zo lastig als nu.

En ouders die financieel hielpen? “Nee joh, dat speelde toen helemaal niet. Mijn vader kocht in 1966 zijn huis in Utrecht voor 13.000 gulden. Daar had hij buikpijn van, zoveel geld.”

Zelf heeft Menges ook niet een zak geld liggen voor zijn zoons. “Mijn oudste is dertig en hobbelt van antikraak naar antikraak. Als de rente gaat stijgen, kan hij minder lenen en wordt het weer moeilijker. Ik begrijp goed dat ouders hun kinderen dan willen helpen, maar zo verziek je wel de markt.”

Alfred de Ronde voor zijn huis in De Meern. Beeld Werry Crone

Alfred de Ronde, De Meern

“Oersaai en eenheidsworst”, noemt Alfred de Ronde (60) de woningbouw midden jaren tachtig. Bouwen gebeurt dan volop in plaatsjes als Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Maarssen en Bunnik. “Man, die wijken waren saai. Maar iedereen verliet toen de stad. Mijn vrienden woonden opeens allemaal in Maarssenbroek en dat zette mij aan het denken”, zegt De Ronde, die er als 28-jarige zijn eerste huis kocht. “Maar als ik nu terugkom, ben ik blij dat ik weg ben.”

De overheid stimuleerde destijds eigen woningbezit met een subsidieregeling. Per geselecteerd gebied krijgen huizenkopers een inkomensafhankelijke premie van de staat. Duizenden euro’s per koper. Die regeling drijft mensen naar snelgroeiende gemeenten. “Zo kregen we het financieel precies rond”, herinnert De Ronde zich.

Hij betaalde 150.000 gulden met een rente van zo’n 8 procent. Op twee inkomens ging het net. Rond de eeuwwisseling verkocht hij de woning voor het dubbele. Net als zijn nieuwe partner, die verkocht haar appartement in Vleuten voor het dubbele. Ze verkasten naar een huis in De Meern van tussen de 6 en 7 ton. Dat bedrag kan hij er nu ook voor krijgen, denkt De Ronde, maar dan in euro’s.

Hij hoeft niet weg, liever niet zelfs, maar de situatie van zijn 22-jarige kinderen baart hem wel zorgen. De één woont op kamers, de ander thuis. “Soms zitten we wat te filosoferen om ons eigen huis maar te verkopen. Dan kunnen we de kinderen helpen en gaan mijn vrouw en ik wel in een appartementje zitten. Tijdens het fietsen zien we best leuke, als we die tenminste nog kunnen betalen.”

In zijn tijd kon je ‘best prima’ een huis kopen, als je ook bereid was iets verder weg te kijken, zegt De Ronde. Nu is wonen overal duur. “Als jongere zou ik nu wachten met kopen. Dan maar een torenhoge huur. Als je huis straks onder water staat, ben je ook niet blij.”

Arjan van den Heuvel, Wekerom

Verbouwereerd zit de jonge Arjan van den Heuvel – toen 23 – aan tafel bij zijn schoonvader, een boer in Nieuw-Vennep. Die heeft geld zat, maar weigert garant te staan voor een deel van de koopsom van zijn eerste huis. Een eis van de bank voor de hypotheek van Van den Heuvel. Nu gaat de koop niet door, treurt hij.

‘Je moet bluffen en tegen de bank zeggen dat je gewoon niet wil dat iemand garant staat. Punt’, adviseert zijn schoonvader nog. En zo gaat het. Van den Heuvel gaat terug naar de bank en verzekert dat die garantstelling echt niet nodig is. “Vonden ze mooi.” Toch kreeg hij destijds aanvankelijk geen lening.

Dus gaat hij eerst huren, 680 gulden per maand. Veel te duur, maar bij de woningcorporaties zijn de wachttijden lang. Twee jaar later koopt hij dan toch met zijn vrouw een twee-onder-een-kapwoning in Veenendaal voor 144.000 gulden. Een beetje spannend is het wel, zoveel geld, maar de zelfverzekerde Van den Heuvel sleept zijn hypotheek binnen.

Meer risico neemt hij later, als hij vrij spontaan een kaveltje van een gesloopte sigarenfabriek in het centrum van Veenendaal koopt. De dan 30-jarige man laat een huis bouwen. Hij heeft zijn militaire loopbaan verruild voor een baan in de IT-wereld en verdient goed, maar die 400.000 gulden is ‘best gewaagd’. “Jij? Een huis bouwen? Mensen in mijn omgeving vonden het maar raar, maar ik was ondernemend genoeg. Een kwestie van doen.”

Het blijkt een gouden zet. Acht jaar later verkoopt hij de woning met een megawinst. Met zijn topsalaris en nieuwe partner betrekt hij een stulpje tegen de bosranden op de Veluwe in Wekerom: een miljoen gulden.

Ook dat huis verkoopt hij vijftien jaar met forse winst, om iets verderop opnieuw een huis te laten bouwen. Van den Heuvel (61): “Als je graag iets wil, moet je zoeken naar een oplossing. Ook de starters van nu. Risico’s nemen hoort daarbij. Durven en op je gevoel vertrouwen. Dan komt het goed.”

