In de horeca krijgen ze de roosters niet meer rond, met scooters en gratis kamers wordt personeel gelokt

Nieuw horecapersoneel werven in coronatijd: het is een koortsachtige zoektocht met weinig resultaat, merken cafébazen en restauranteigenaren over het hele land. Hun branchevereniging, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), maakt zich zorgen.

Sinds de eerste sluiting van de horeca, in maart vorig jaar, vertrok bijna een kwart van het Nederlandse horecapersoneel, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal ruim 100.000 banen. Tijdens de tweede grote horecasluiting, in oktober, liep het aantal banen in de sector nog sneller terug. En dat geeft problemen, nu de horeca weer open mag.

Diensten van ruim 50 uur per week

Grand Café Restaurant Van Bleiswijk in Enkhuizen zag zijn personeel in de bediening halveren gedurende de coronacrisis, zegt een manager. Het aantal leidinggevenden liep ook terug van vijf naar twee. Daardoor draait de manager nu diensten van ruim vijftig uur per week.

Rob Baltus, KHN-regiovoorzitter in Noord-Holland, ziet het personeelstekort ook bij de 2000 leden in zijn regio. Zijn eigen zaak, restaurant De Nadorst in Blokker, heeft er ook last van. “Veel mensen zijn iets anders gaan doen in de periode dat we gesloten waren”, vertelt hij. “Die mensen gingen ergens anders op normale kantoortijden werken en ontdekten dat ze het eigenlijk wel fijn vinden om in het weekend en op feestdagen vrij te zijn.”

Zo verloor hij in coronatijd een leidinggevende aan een bakkerij. En een van zijn koks werkt nu in een groenteverwerkingsbedrijf. Het personeelstekort is daardoor zo ver opgelopen dat hij zijn zaak nu iedere dinsdag en woensdag dichthoudt. In augustus sluit hij zijn deuren zelfs voor tweeënhalve week, dan nemen de overgebleven koks vakantie. “Een unieke situatie, we zijn al ruim dertig jaar bijna alle dagen van het jaar open.”

De toename van coronabesmettingen bij jongeren zorgt ook voor een extra uitdaging om de roosters vol te krijgen. Met name in de natte horeca valt om die reden veel personeel uit, omdat afstand houden in cafés en kroegen lastiger is dan in een restaurant, waar vaak iets meer ruimte is.

Bijbaan in de horeca is niet meer zo populair

Daar komt bij dat jonge horecamedewerkers zich nu vaker laten testen op corona vanwege feestjes of vakantieplannen in het buitenland. “Zij testen vaak positief zonder klachten", zegt Baltus. Sowieso is een bijbaan in de horeca bij jongeren niet meer zo populair, vanwege de lange werkdagen.

Zelf doet hij er alles aan om het de jongeren in zijn bediening naar de zin te maken. “Ik organiseer – als dat straks kan – een teamuitje naar Walibi, ik huur een bus en regel eten. Je moet het leuk maken, anders zijn ze zo weer weg.”

In Noord-Holland sluiten meer horecaondernemers door het personeelstekort de deuren, weet de regiovoorzitter. “Sommigen passen de openingstijden aan of werken met een kleinere kaart.” Om aan extra personeel te komen wordt ondertussen van alles geprobeerd. “Jongeren krijgen scooters aangeboden en mogen als ze ergens fulltime komen werken voor niets boven de zaak wonen”, zegt Baltus. In Schijndel pakken ze het anders aan: daar delen tien horecazaken sinds kort samen één terras met 300 zitplaatsen op het marktplein. De eigenaresse van lunchroom ’t Onderonsje: “Zo kunnen we personeel met elkaar delen.”

‘Jantje steelt de kok van Pietje’

Het werven van gekwalificeerde krachten, zoals ervaren koks, gebeurt op minder chique manieren. Bedrijven proberen stiekem personeel bij elkaar weg te kapen door een hoger loon te bieden, ziet Baltus. Daarmee verschuift het probleem. “Jantje steelt de kok van Pietje, en dan heeft Pietje weer een probleem”, legt hij de situatie uit. Gelukkig zijn ervaren horecamensen voor dat soort stunts minder gevoelig. “Zij weten dat stuntprijzen betekenen dat je er ook zo weer uitvliegt als er meer personeel beschikbaar komt.”

