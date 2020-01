In de herfst van zijn carrière vraagt de werknemer amper nog om opleidingen

Trainingen, opleidingen en cursussen? Oudere werknemers geven daar niet zo veel om als hun jongere collega’s. Dat terwijl ouderen steeds langer moeten doorwerken, soms met fysieke klachten als gevolg. Omscholing naar minder belastend werk geldt daarbij als uitkomst. Ook verbetert dit hun kansen op de arbeidsmarkt. Toch vraagt juist de groep in de herfst van hun carrière het minst vaak naar bijscholingsmogelijkheden.

Dat blijkt uit onderzoek van Multiscope onder 214 hr-medewerkers, dagelijks verantwoordelijk voor de cursussen en opleidingen binnen hun organisatie. Zij zien dat slechts 39 procent van de 55-plussers zelf oppert om zich verder te ontwikkelingen, tegenover 77 procent van de 25- tot 34-jarigen.

Nu gaat dit onderzoek alleen over een uitblijvende proactieve houding. Maar eerder onderzoek toont aan dat ouderen ook daadwerkelijk minder vaak cursussen en opleidingen volgen, waaronder dat van het Sociaal Cultureel Planbureau vorig jaar.

Gezond het pensioen halen

De huidige regering werkt nu plannen uit om het ‘leven lang ontwikkelen’ meer gemeengoed te laten worden, iets wat voorgaande kabinetten niet lukte. Zo komt er subsidie waarmee jaarlijks zo’n 100.000 tot 200.000 Nederlanders een opleiding naar keuze kunnen bekostigen (het zogeheten Stap-budget). Om beter in de arbeidsmarkt te liggen, maar ook om gezond het pensioen te kunnen halen. Dat zou buiten werkgevers om gaan. Maar ook binnen cao’s is er voor 1,3 miljoen mensen al iets van budget geregeld. Daarnaast komt er misschien een digitaal platform waarop alle opleidingsmogelijkheden op een rijtje staan.

Die ontwikkelmogelijkheden zijn natuurlijk niet alleen fijn voor die werkenden zelf. Ook bedrijven willen dat hun personeel op de hoogte blijft, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering en automatisering. Daarnaast valt het aanbieden van ontwikkelmogelijkheden onder ‘goed werkgeverschap’, waarmee organisaties hun mensen beter aan zich weten te binden. Voor hen een belangrijk punt, met de huidige krapte op de arbeidsmarkt.

Dus als zowel het kabinet, de werknemer en de werkgever er baat bij hebben, waarom komt dat leven-lang-leren onder 55-plussers dan niet van de grond? Volgens Homam Karimi omdat werkgevers nog te veel op de korte termijn nadenken. Karimi is oprichter van leerplatform Studytube, en opdrachtgever van dit onderzoek.

Meer tijd nodig om te herstellen van de dagelijkse werkzaamheden

Ook onderzoekers van pensioendenktank Netspar hebben hier vorig jaar naar gekeken. Een van hun verklaringen is dat oudere werknemers meer tijd nodig hebben om te herstellen van hun dagelijkse werkzaamheden. Daarom raden ze werkgevers aan hun cursussen zo veel mogelijk onder werktijd te laten plaatsvinden, en niet in de vrije tijd.

Daarnaast helpt vastigheid. Vooral werkgevers die veel vaste contracten uitdelen en vaak met werknemers over hun ontwikkeling praten, krijgen hun personeel zover dat ze zich constant laten bijscholen. Met een vast dienstverband gaan zowel baas als werknemer beter over de lange termijn nadenken, is de verklaring.

Dat zou ook verklaren waarom de drang tot doorontwikkelen relatief weinig voorkomt onder mensen met flexibele arbeidscontracten, zoals het kabinet aanstipt. Zelfstandigen zijn daar trouwens een uitzondering op: het aandeel daarvan dat gebruik maakt van opleidingen en cursussen is de laatste tien jaar sterk gestegen.

Lees ook:

Bijscholing? Werknemers lopen er niet warm voor

De regering slaagt er niet in om werknemers enthousiast te krijgen om zich te blijven omscholen. Hoe kan het beter?

Overal vacatures, maar de 50-plusser komt moeilijk aan een baan

De werkloosheidscijfers zijn laag, terwijl er veel vacatures te vervullen zijn. Ondanks deze krappe arbeidsmarkt is het voor veel 50-plussers lastig om een baan te vinden.