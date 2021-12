In de ergste maanden van 2020 was er bijna geen toerist meer

Dat de toeristische sector een slecht 2020 achter de rug heeft, zal niemand verbazen. Maar zelfs met die voorkennis zijn de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag naar buiten brengt ongekend. Het aantal buitenlandse toeristen daalde over het hele jaar met meer dan 60 procent. Dat percentage wordt nog enigszins verzacht door de maanden januari en februari, die nog normaal verliepen. In de vier ergste maanden – april, mei, november en december – daalde het aantal buitenlandse bezoekers zelfs met 90 procent of meer.

Lagere bestedingen

Het binnenlands toerisme laat een wisselend beeld zien. In het voorjaar viel zo’n beetje alles stil, en gingen Nederlanders dus ook niet in eigen land op vakantie. Daarna was wel sprake van een inhaalslag: in de (na)zomer gingen mensen juist veel méér weg in eigen land dan ze in voorgaande jaren gewend waren. Het aantal binnenlandse vakanties steeg in het derde kwartaal van 6 miljoen in 2019 naar 7,5 miljoen in 2020.

Toch is dat voor de sector maar nauwelijks een doekje voor het bloeden. Om twee redenen: allereerst omdat die extra binnenlandse toeristen veel minder geld uitgaven dan dat ze in een normaal jaar zouden doen. Augustus was daarbij nog de beste maand, maar ook toen gaven binnenlandse toeristen slechts 87 procent uit van het geld dat zij in 2019 lieten rollen.

Daarbij komt dat het herstel lang niet opweegt tegen de eerdere klap in het voorjaar. Gemiddeld over het hele jaar nam het aantal binnenlandse vakanties nog altijd met zo’n zes procent af. Gecombineerd met de lagere bestedingen bood dat – in elk geval gemiddeld over de hele sector bekeken – dus geen compensatie voor de vele internationale toeristen die Nederland links lieten liggen.

Wel dempt de minder grote afname van het aantal binnenlandse toeristen de totale krimp nog een beetje. Het totaalaantal gasten uit binnen- én buitenland daalde met zo’n 40 procent. Omdat gasten gemiddeld wel iets langer bleven, ging het totaalaantal overnachtingen met 30 procent omlaag.

De verschillen binnen Nederland zijn daarbij wel groot. De hardste klappen vielen in Amsterdam, dat het juist moet hebben van zijn grote internationale aantrekkingskracht. De hoofdstad bleef – ook in coronatijd – de belangrijkste toeristenmagneet van het land; bijna 30 procent van de 7,3 miljoen internationale bezoekers verbleef in een Amsterdams hotel. Toch is dat aandeel aanzienlijk kleiner dan in voorgaande jaren. “De drukte van een grote stad lijkt met de coronamaatregelen in mindere mate gewaardeerd te worden”,staat in het CBS-rapport te lezen.

Internationaal perspectief

Dat is ook goed terug te zien in de cijfers per provincie: Noord-Holland is – dankzij Amsterdam dus – de provincie die met afstand de meeste buitenlandse bezoekers trekt. Maar de krimp (70 procent) was nergens zo groot als daar.

Zeeland trok als enige provincie nog meer dan de helft van het aantal buitenlandse gasten uit 2019. De verklaring daarvoor ligt voor de hand: Zeeland piekt als kustprovincie bij uitstek in de zomer. Juist toen ging de wereld wat meer open en kwam het vakantieverkeer uit bijvoorbeeld Duitsland toch nog wat op gang.

In internationaal perspectief valt de krimp van 64 procent over heel 2020 zelfs nog relatief mee. In Duitsland en België daalde het aantal buitenlandse toeristen met respectievelijk 69 en 72 procent. De gemiddelde krimp in de Europese Unie ligt op 68 procent en wereldwijd zelfs op 73 procent.

