In de afgelopen dertig jaar werden in Europa nooit zo weinig nieuwe auto's verkocht als in 2020

Het is zeker dertig jaar geleden dat er in Europa zo weinig auto’s zijn verkocht als in het afgelopen jaar. De verkoop van nieuwe personenauto’s daalde door de coronacrisis in de EU met bijna een kwart. Sinds brancheorganisatie ACEA in 1990 met het bijhouden van de verkoopcijfers begon, is de situatie niet zo ernstig geweest. Met een daling van bijna 24 procent kwam het aantal registraties van nieuwe auto’s voor de EU uit op 9,9 miljoen verkochte auto’s. Dat waren er in 2019 nog 13 miljoen.

De forse terugval kon niet uitblijven: door de pandemie kwamen autofabrieken in de hele wereld stil te liggen en moesten showrooms de deuren tijdelijk sluiten. Daardoor halveerde de autoverkoop in mei. Zo bezien valt het nóg mee, concludeert Rico Luman, sectoreconoom automotive bij ING: “Het jaar eindigde een stuk beter dan het gemiddelde doet vermoeden”.

De schade werd beperkt gehouden

Inderdaad werd in december (-3 procent ten opzichte van vorig jaar) de schade beperkt gehouden. Uiteindelijk werden in die maand nog iets meer dan een miljoen auto’s op kenteken gezet in de EU. Maar al met al deelde het virus de auto-industrie toch een ferme tik uit.

Alle 27 lidstaten doken met dubbele cijfers in de min. De verschillen per land zijn groot. Zo noteerde Spanje een daling in de autoverkoop van ruim 32 procent terwijl die in autoland Duitsland ruim 19 procent bedroeg. Ook in Italië (-27, 9 procent) en Frankrijk (-25,5) was het rustig bij de dealer. Nog rustiger was het in Kroatië (-43) en Bulgarije (-37). Nederlandse autobedrijven moesten een min van 20 procent slikken.

Tussen de merken onderling waren de verkoopresultaten eveneens zeer verschillend. Waar Toyota ‘slechts’ 13 procent minder auto’s in de EU en het Verenigd Koninkrijk verkocht dan in 2019, kreeg de PSA Group (Peugeot, Citroën, Opel, DS) te maken met een terugval van ruim 30 procent. Mitsubishi en Honda leden vergelijkbare verliezen en Mazda bracht zelfs 41,7 procent minder auto’s aan de man.

Beeld Sander Soewargana

Elektrisch offensief

Het had nog erger kunnen zijn als de auto-industrie niet al voor corona een elektrisch offensief had ingezet. Merken als Volkswagen, Opel en Audi kwamen met nieuwe stekkerauto’s in 2020. Luman van ING: “In Nederland, maar zeker ook in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk heeft de toegenomen verkoop van elektrische auto’s de terugval gedempt”.

Voor dit jaar verwacht het Economisch Bureau van ING wel een herstel, zowel voor Europa als voor Nederland. Hoewel de Nederlandse branche het jaar met onlineverkoop begint, zorgt uitzicht op vaccinatie voor perspectief, denkt de grootbank. De verwachting is dat het aantal registraties 10 procent hoger uitvalt dan vorig jaar en uitkomt op 390.000 verkochte nieuwe personenauto’s. Meer thuiswerken drukt volgens ING de zakelijke afzet, maar de uitgestelde vraag naar onder meer elektrische auto’s compenseert dat deels. Wel drukt de verwachte hogere werkloosheid de vraag. Tegelijkertijd blijft de occasion populair wat de vergroening van het wagenpark vertraagt.

Lees ook:

Autofabrikanten liggen stil wegens nijpend tekort aan chips

Autofabrikanten, waaronder Ford en Volkswagen, moeten hun productie terugschroeven.