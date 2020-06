In crisistijd heeft diversiteit even geen prioriteit bij bedrijven

Als het financieel tegenzit, stoppen veel bedrijven met investeringen in diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. “Dat zagen we gebeuren tijdens de economische crisis in 2008”, zegt Halleh Ghorashi, hoogleraar diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit. “En dat lijkt zich tijdens de coronacrisis te herhalen.”

Dat valt ook vakbond CNV op. “We zien dat bedrijven bezig zijn met overleven, dus als ze ergens op kunnen bezuinigen om de zaak te redden, dan doen ze dat”, zegt voorzitter Piet Fortuin. “Ook als dat ten koste gaat van de diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer.” De vakbond weet dat dit gebeurt in minimaal 30 bedrijven, met name in de dienstensector, handel en industrie.

Volgens hem verdwijnt het thema in veel bedrijven naar de achtergrond, nu er weinig personeel wordt aangenomen. “Als bedrijven mensen werven, zijn ze actief bezig met diversiteit. Bijvoorbeeld door te zoeken naar vrouwen, of mensen met een migratieachtergrond. Voor veel bedrijven geldt dat bij een personeelsstop, ook de diversiteit stopt.”

Veel bedrijven denken te moeten kiezen

Terence Guiamo, voorzitter van diversiteitsnetwerk Agora Network, ziet ook dat bedrijven deels of helemaal stoppen met investeren in divers personeel. “Met name bedrijven die net zijn begonnen met diversiteit, zijn gevoelig voor stoppen”, zegt Guiamo.

“Bedrijven denken te moeten kiezen tussen winst en diversiteit. Maar juist met een divers personeelsbestand kun je meer winst maken", zegt hij. “Je bedient nieuwe doelgroepen, vergroot je netwerk en je hebt veel meer perspectieven in huis, waardoor je als bedrijf kunt groeien.”

Stoppen met investeren in diversiteit brengt bedrijven volgens Guiamo terug bij af. “Als je alleen divers bent als het goed gaat, dan kom je er niet. Je loopt het risico dat doelgroepen jou dan geen aantrekkelijke werkgever vinden.”

Tot zijn opluchting ziet Guiamo ook een andere trend, aangezwengeld door de protesten van Black Lives Matter. Daardoor gaan bedrijven volgens hem juist wel weer nadenken over diversiteit.

Dat is geen overbodige luxe, blijkt ook uit recent onderzoek van bureau Berenschot onder bijna 2000 medewerkers personeelsbeleid. Slechts twintig procent van hen zei een actief diversiteitsbeleid te voeren.

Dat is te weinig, zegt hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen van de Universiteit Tilburg. “Het gaat hier om gelijke kansen en het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie. Je kan niet zeggen als bedrijf: we investeren daar nu even niet in. Dat is net alsof je even stopt met investeren in het klimaat.”

