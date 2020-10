In 2020 geen ontslagen, beloofde Heineken. Maar volgend jaar wel, blijkt nu

Heineken zelf spreekt van ‘sterker uit de pandemie komen’. Maar dat gaat honderden mensen hun baan kosten, waarschijnlijk vooral in Nederland. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten.

Het Nederlandse bierconcern deed deze aankondiging samen met de bekendmaking van de cijfers over het derde kwartaal. Die zijn niet eens zo slecht. Dankzij versoepelingen van lockdowns overal ter wereld verkocht Heineken in juli, augustus en september slechts 2 procent minder bier dan vorig jaar in diezelfde maanden.

Maar bekeken over de eerste drie kwartalen van 2020 zijn de Heineken-cijfers minder florissant. De beperkingen voor de horeca – een belangrijke afzetmarkt voor Heineken, met hoge winstmarges – zorgden voor een terugval in de bierverkoop van 8 procent. De winst liep in die periode terug tot een kleine 400 miljoen euro, tegen 1,7 miljard in de eerste negen maanden van 2019.

Dubbele cijfers

De verkoop van bier onder Heinekens eigen naam leed het minst onder de coronacrisis. Over negen maanden genomen groeide die in vergelijking met vorig jaar zelfs nog licht, met 1 procent. Ook aan Heineken 0.0 heeft het bedrijf veel te danken. Die alcoholvrije variant wordt nu in 69 landen verkocht, elf meer dan begin dit jaar, en het groeipercentage van de verkoop ervan loopt in de dubbele cijfers.

Maar het herstel van de bierverkoop in het derde kwartaal stemt Heineken bepaald nog niet hoopvol. De situatie blijft ‘kwetsbaar en onzeker’, zegt topman Dolf van den Brink in een verklaring. “We verwachten dat Covid-19-golven een aanzienlijke invloed zullen houden op onze markten, samen met de druk van een recessie.”

Die onzekere vooruitzichten maken ingrijpen nodig, zegt Heineken. Op het hoofdkantoor en op de regionale kantoren wil het concern de kosten voor personeel met zo’n 20 procent omlaag brengen. Om hoeveel banen het precies gaat, kan het bedrijf nog niet zeggen, maar op die kantoren werken nu zo’n 1700 mensen, meest in Nederland. Vakbond FNV denkt dat het ‘in het slechtste scenario’ om 250 ontslagen gaat op het hoofdkantoor in Amsterdam. In totaal heeft Heineken wereldwijd 85.000 mensen in dienst.

Garantie: geen ontslagronde

Aan het begin van de coronacrisis had Heineken nog beloofd dat er in 2020 hoe dan ook geen ontslagronde zou plaatsvinden. “Die garantie hebben we gegeven”, zei topman Van den Brink drie maanden geleden in een interview met het Financieele Dagblad, “omdat we niet willen dat onze mensen zich in crisistijd zorgen zouden moeten maken over hun baan.”

Die belofte voor 2020 houdt Heineken staande. Het bedrijf is nu bezig zijn strategie opnieuw te bezien, om de winstgevendheid in de toekomst te waarborgen. Dat moet vooral gebeuren door in de kosten te snijden. Maar het ‘stroomlijnen’ van de organisatie op de kantoren, zoals Heineken het noemt, begint pas in het eerste kwartaal van 2021.

Donderdag spreekt de Heineken-top met de vakbonden. FNV-bestuurder Jet Grimbergen noemt de aangekondigde ontslagen aan de ene kant verrassend, omdat Heineken nog winst maakt. “Anderzijds zat een reorganisatie er wel aan te komen, want er ligt ook veel werk stil”, zegt ze. “Maar het is onduidelijk in hoeverre die ontslagen het gevolg zijn van de crisis of van een nieuwe strategie die Heineken wil doorvoeren.”

