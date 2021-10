IMF ziet een zorgelijke trend: rijke landen worden rijker, arme worden armer

Het verschil tussen rijke en arme landen wordt groter, waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds dinsdag in een analyse van de wereldeconomie. Hoofdeconoom Gita Gopinath noemt het een grote zorg en een gevaarlijke ontwikkeling dat de economische verwachtingen tussen landen zo uiteenlopen.

Kijkend naar de economische groei kunnen de rijke landen volgend jaar weer op de lijn zitten van voor de pandemie. Het contrast met de opkomende landen en ontwikkelingslanden is groot. Die zitten in 2024 ruim 5 procent onder de trendlijn van voor corona (China niet meegeteld). “Dat zorgt ervoor dat hun welvaartsniveau minder snel stijgt”, zegt Gopinath in de World Economic Outlook.

Sommige mensen krijgen al ‘booster shots’

De wereldeconomie groeit dit jaar met 5,9 procent, verwacht het IMF. Dat is iets minder dan het fonds uit Washington in juli voorspelde. “Het wereldwijde herstel zet door, maar het momentum is verzwakt”, zegt Gopinath. Door corona-uitbraken en problemen in de productieketens zijn de risico’s voor de economie toegenomen.

In Nederland groeit het bruto binnenlands product dit jaar met 3,8 procent, na een krimp vorig jaar met hetzelfde percentage. Voor de eurozone voorspelt het IMF 5 procent economische groei, voor de Verenigde Staten 6 procent en voor China 8 procent.

Vooral voor de ontwikkelingslanden zijn de vooruitzichten verslechterd. Dat komt doordat zij minder vaccins kunnen wegprikken en ook minder mogelijkheden hebben om de economie te ondersteunen. In de ontwikkelde landen is bijna 60 procent van de bevolking ingeënt en sommige mensen krijgen al ‘booster shots’. Dat terwijl 96 procent van de bevolking in landen met lage inkomens niet gevaccineerd is.

Voor ieder land eerlijke toegang tot vaccins

Het IMF roept landen nogmaals op om vaccins beschikbaar te stellen aan kwetsbare landen. “Dat kan miljoenen levens schelen. Verder helpt het de opkomst van nieuwe corona-varianten te voorkomen en versnelt dit het economisch herstel wereldwijd”, zegt het IMF.

Als Covid-19 op de langere termijn voor problemen blijft zorgen, kan dat de wereldeconomie 5,3 biljoen dollar schelen in de komende vijf jaar. De wereldwijde gemeenschap moet zijn inspanningen daarom vergroten om ieder land eerlijke toegang tot vaccins te bieden. “De pandemie is nergens voorbij, totdat die overal voorbij is”, zegt Gopinath.

Verder gaat het IMF in op het risico dat de inflatie uit de hand loopt. In bijvoorbeeld de VS en enkele opkomende en ontwikkelingslanden is het gemiddelde prijspeil flink gestegen. In rijke landen zorgen de problemen in de productieketens en de opstoppingen in het internationale transport voor prijsstijgingen. Samen met de herstelde consumentenvraag, zorgt dit voor inflatie.

Centrale banken moeten snel handelen

In zwakke landen geven mensen een relatief groot deel van hun inkomen uit aan voedsel. Dat de wereldwijde voedselprijzen sinds het begin van de crisis met 40 procent zijn gestegen komt daar dus extra hard aan. Ook zullen de stijgende energiekosten doorwerken in de prijzen van allerlei producten. Daar staat tegenover dat landen die grondstoffen exporteren momenteel goede zaken doen, juist vanwege die gestegen prijzen.

Het is balanceren voor centrale banken, zegt Gopinath. Enerzijds zullen ze de inflatie in de hand moeten houden, wat kan betekenen dat ze de rente verhogen. Anderzijds willen ze het economische herstel ondersteunen, en bijvoorbeeld niet te snel ingrijpen.

Het IMF verwacht dat de inflatie halverwege volgend jaar weer op het niveau van voor de pandemie zit, maar houdt de nodige slagen om de arm. Centrale banken moeten alert zijn, en snel handelen als het economische herstel doorzet of als de inflatie helemaal niet zo tijdelijk blijkt te zijn als nu nog gedacht.

