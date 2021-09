IMF roept Nederland op om meer te doen tegen klimaatverandering

In een nieuw rapport over de Nederlandse economie noemt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de klimaatagenda van Nederland ambitieus. Maar met al de genomen maatregelen gaat het waarschijnlijk niet lukken om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 en 2050 met respectievelijk 49 en 95 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.

Om aan de klimaatplannen te voldoen zou op diverse terreinen een koerswijziging nodig zijn. De organisatie uit Washington is niet de eerste die dit opmerkt. Hierop wees het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onlangs ook al. De onderzoekers van het IMF opperen onder meer om toeslagen in te stellen voor de uitstoot van CO 2 in de energiesector.

Ook zou het belangrijk zijn om emissies in de landbouw harder aan te pakken. Wel vinden de deskundigen het belangrijk dat kwetsbare huishoudens worden beschermd tegen oplopende kosten door de CO 2 -beprijzing.

Extra overheidsinvesteringen

Het fonds schrijft dat er extra overheidsinvesteringen en goed gecoördineerde planning en regelgeving nodig zijn om de energietransitie in Nederland in goede banen te leiden. Het geld dat het kabinet onlangs op Prinsjesdag vrijmaakte voor klimaatinvesteringen beschouwen de kenners van het IMF als een stap in de goede richting.

In het rapport komen de deskundigen ook nog met een reeks andere aanbevelingen voor het overheidsbeleid. Veel daarvan zijn al eerder door het IMF genoemd. Zo hamert het instituut er opnieuw op dat huiseigenaren nog te veel belastingvoordelen genieten. Het fonds is er net als De Nederlandsche Bank (DNB) al langer voorstander van om bijvoorbeeld woningbezit en de daaraan gekoppelde schulden fiscaal van box 1 naar box 3 te verhuizen. Huizenbezitters zouden dan net zo veel belasting gaan betalen over hun huis als ze betalen over hun spaargeld. (ANP)

