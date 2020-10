IMF: Liever een snelle lockdown dan halve maatregelen

Halfzachte maatregelen zijn schadelijker voor de economie dan een snelle, stevige lockdown. Bij een oplopend aantal coronabesmettingen kunnen overheden beter meteen ingrijpen dan de situatie laten doorzieken en wachten tot het echt niet meer gaat. Dat blijkt uit onderzoek van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) naar de eerste maanden van de coronacrisis in 128 landen, zonder die overigens bij naam te noemen.

Het idee dat een tijdige lockdown de economie onevenredig hard schaadt, is onterecht, schrijft het IMF donderdag. Een lockdown doet even flink pijn: mensen komen thuis te zitten en de horeca en de winkelstraat zijn daarvan de dupe. Maar omdat de groei van het aantal infecties snel wordt afgeremd, volgt er een sterker economisch herstel. Het vertrouwen keert terug.

Belangrijk daarbij is dat de recessie niet alleen door overheidsmaatregelen ontstond, maar ook doordat mensen zelf bang waren om besmet te raken. Bij oplopende infectie-aantallen vermijden ze vrijwillig sociale gelegenheden en drukke locaties en dat zet de economie evenzeer onder druk, zegt het IMF.

Gezondheid moet voorop staan, niet de economie

Beleidsmakers kunnen een uitbraak van het virus het beste meteen de kop indrukken. Ze moeten een lockdown bovendien niet te vroeg weer opheffen in de hoop de economische activiteiten aan te jagen. Doe dat niet zolang de infectiegraad nog aan de hoge kant is, adviseert het IMF. Een voorwaarde voor een sterk en aanhoudend economisch herstel is dat eerst de gezondheidsrisico's zijn teruggedrongen.

Het positieve effect van een lockdown is het sterkst als die wordt ingevoerd in de beginfase van de verspreiding van het virus. De directe schade wordt gecompenseerd door de positieve gevolgen op de middellange termijn, berekende het IMF. Overigens geeft ook het IMF de voorkeur aan uitgebreid testen en contactonderzoek bij een besmetting - als de capaciteit dat toelaat.

Voor het onderzoek gebruikte het IMF de Coronavirus Government Response Tracker van de universiteit van Oxford om te bepalen hoe streng de maatregelen zijn per land. Ook is gekeken naar mobiliteitscijfers van Google en vacatures van het internationale banenplatform Indeed. Dit zijn geen gebruikelijke of perfecte economische indicatoren, zegt het IMF. Ook laten de onderzoekers negatieve effecten van een lockdown voor het onderwijs en de geestelijke gezondheid buiten beschouwing. Er is dus meer onderzoek nodig.

De lijn van het IMF volgend, verdient de drastische aanpak van China de voorkeur boven die van de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump wilde de economie snel herstarten, terwijl China er eerst alles aan deed om het virus in te dammen. Nederland had kunnen overwegen om meteen maatregelen te nemen zodra de tweede golf in zicht kwam. Niet alleen om de zorg te ontlasten, maar dus ook vanuit economische belangen.

Rustiger in de winkelstraat Het is weer iets stiller in de winkelstraten, meldt onderzoeksbureau voor de detailhandel Locatus. De oproep van premier Rutte om alleen te gaan winkelen, lijkt dus effect te hebben. Ook kan de angst voor het zich verspreidende virus een reden zijn om thuis te blijven. Onderzoekers telden het winkelpubliek in ruim twintig winkelstraten op de zaterdagen voor en na Ruttes persconferentie van 28 september. Op de tweede onderzoeksdag was er een kwart minder mensen op pad. Volgens Locatus kwam dat niet door de regen.

