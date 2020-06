IMF: Het coronavirus zal de wereld 10 biljoen euro kosten

Kijk naar buiten, naar de drukkere winkelstraten, volle terrassen en bezette kappersstoelen, en de economie lijkt langzaam op te klaren. Kijk naar de nieuwste raming van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), en dat optimisme kan het raam uit. Het IMF stelt haar verwachtingen fors naar beneden bij. In april raamde ze de wereldwijde economische krimp dit jaar nog op 3 procent, inmiddels lijkt die eerder op 4,9 procent uit te draaien.

Door die krimp verdampt er in 2020 en 2021 wereldwijd ruim 10 biljoen euro, vergeleken met een wereld zónder corona, waarin er juist sprake zou zijn geweest van groei. Bovendien komt de pijn bovengemiddeld veel op het bord van arme landen, waardoor de wereldwijde ongelijkheid volgens het fonds zal toenemen.

Het IMF rekent anders dan DNB

Het is opvallend dat de prognose sinds april zo is verslechterd, want juist vanaf die maand begon het aantal dagelijkse infecties en overlijdens weer wat te dalen in een groot aantal landen. Maar de daarvoor benodigde lockdowns knaagden bij nader inzien harder aan de economie dan in april duidelijk was. Ondertussen begon het virus in opkomende en ontwikkelingslanden juist in het tweede kwartaal onverwacht hard om zich heen te slaan. Delen van Latijns-Amerika, maar ook India en Saudi-Arabië: hun verwachte krimp is in twee maanden met meerdere procentpunten achteruitgegaan.

Voor Nederland rekent het IMF op een terugval van 7,7 procent dit jaar. Dat is veel meer dan waar De Nederlandsche Bank op uitkomt, die momenteel uitgaat van ‘slechts’ 6,4 procent. Dat komt doordat de beide instituten de handel tussen Nederland en andere landen op verschillende manieren modelleren.

Het helpt bij de duur van het herstel niet mee dat huishoudens en bedrijven zich voorzichtig blijken te gedragen. Consumenten slaan voor de zekerheid harder aan het sparen, geven minder uit. Dat geldt ook voor bedrijven. En die bedrijven zijn ook nog eens minder productief vanwege alle hygiënemaatregelen waar ze zich de komende tijd aan moeten houden. Wel beginnen mensen zich weer wat vrijer te bewegen buiten, ook in winkels, openbaar vervoer en op hun werkplek, zo blijkt uit smartphonegegevens die Google bijhoudt.

‘Rijkere landen zouden te hulp moeten schieten’

Het IMF vreest voor een heropleving van armoede in de wereld. Momenteel leeft minder dan een op de tien wereldbewoners van minder dan 1,90 dollar per dag (de definitie van extreme armoede). In 1990 was dat nog ruim een op de drie. Een deel van die vooruitgang lijkt nu te verdampen doordat veel werknemers in armere landen moeilijker steun kunnen ontvangen. Soms omdat ze niet-geregistreerd werk verrichten, en dus ook geen overheidssteun kunnen krijgen als zij hun baan verliezen. Soms omdat ze ver van huis werken om geld terug te sturen, en ook om die reden geen financiële rugdekking krijgen.

Ook is het voor deze landen vaak moeilijker om geld op te halen, omdat ze soms ook voor de crisis al met grote schulden kampten. Rijkere landen zouden daarom te hulp moeten schieten, schrijft hoofdeconoom Gita Gopinath in een commentaar op de nieuwe raming. Bijvoorbeeld met schuldsanering of subsidies.

Wereldwijd tellen de steunpakketten inmiddels op tot 8,9 biljoen euro. Regeringen moeten de kapitaalmarkten op om het geld daarvoor bij elkaar te lenen. Vandaar dat de mondiale staatsschuld dit jaar een absolute recordhoogte gaat bereiken, schrijft Gopinath. Omgerekend is de totale schuldenlast straks groter dan die van net na de Tweede Wereldoorlog.

Grote disclaimer bij alle ramingen van de afgelopen maanden, en ook bij deze van het IMF: alles hangt af van hoe het virus zich verder gedraagt. Dat kan wegblijven, of terugkomen. Om tot de verwachte mondiale krimp van 4,9 procent te komen, gaat het IMF ervan uit dat landen niet opnieuw op slot gaan bij een eventuele tweede golf. Het fonds rekent erop dat overheden dit keer meer zullen inzetten op grootschaliger testen, mensen herleiden die contact hebben gehad met een besmet persoon en isolatie van individuen.

Lees ook:

De crisis heeft een officiële naam – de Grote Lockdown – en wordt dramatisch

Ontwikkelde economieën krimpen dit jaar met gemiddeld 6 procent, verwacht het IMF. De precieze gevolgen van het coronavirus zijn extreem onzeker.

Het ontluiken van de economie kan beginnen, maar er is eerst nog veel te repareren

De economie krijgt dit jaar een hardere knauw dan in de nasleep van de kredietcrisis in 2009, berekent De Nederlandsche Bank. Wel begint Nederland deze zomer al aan een voorzichtig herstel.