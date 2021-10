Ikea kijkt met post-coronablik naar nieuwe vormen van winkelen

Hej, staat er in het Zweeds bij de entree van Ikea Haarlem. “Leuk dat je er bent.” In de hal zit een stel aan een houten tafel, type Skogsta, te overleggen of ze de stoelen er ook bij zullen nemen. Boven in het restaurant is het al vroeg druk; de eerste Zweedse balletjes zijn al gesignaleerd. Het is, kortom, weer bijna als vanouds bij het blauw-gele woonwarenhuis. Bijna, want kinderparadijs Småland is nog gesloten. Als een soort laatste plaagstoot van het virus.

De pandemie heeft Ikea flink geraakt, blijkt uit de omzetcijfers die het bedrijf donderdag bekendmaakte. In het afgelopen fiscale jaar, dat loopt van september 2020 tot augustus 2021, daalde de omzet van Ikea Retail Nederland met 9,3 procent. Waar de twaalf winkels vorig jaar nog uitkwamen op een omzet van 1,37 miljard euro, stopt de teller dit jaar bij 1,24 miljard euro.

Tekort aan personeel, grondstoffen en transport

Dat lijkt nog mee te vallen, gezien de lockdown, waarin de winkels meer dan vier maanden moesten sluiten. “Maar voor ons is het nog wel fors”, zegt financieel directeur Sandra Schouten van Ikea Nederland. “Het is een significant verlies. We staan voor meerdere uitdagingen, met grote tekorten: aan personeel, aan grondstoffen, aan transport. Ik denk dat we straks uiteindelijk moeten stellen dat de pandemie ons wel drie jaar in zijn greep heeft gehad.”

Hoewel gesloten winkels natuurlijk voor geen enkele onderneming een feest zijn, raakt zoiets de bekende woonwarenhuizen nog net iets harder. Ikea immers, is voor veel klanten meer dan even een dekbedovertrek scoren. Mensen maken er vaak een heel of half dagje uit van. Als premier Mark Rutte dan op de persconferentie zegt ‘Winkelen is geen uitje’, weet iedereen hoe laat het is voor Ikea.

Terwijl juist het huisarrest bij veel consumenten de behoefte aanwakkerde om eens iets aan de woon- of slaapkamer te doen. Schouten: “Vanaf maart 2020 ontstond er een enorme vraag naar huis- en woninginrichting. Gelukkig konden wij daar met click & collect tijdelijk nog voor een deel aan voldoen. Verder ging alle aandacht naar thuisbezorging. Maar om in één keer naar 100 procent onlinewinkelen te gaan, daar waren we niet op ingesteld. Ook onze bezorgpartners konden de vraag niet aan.”

Webfunctie die de eigen woning toont met Ikeameubels

De onlineverkopen zijn van 10 naar 40 procent van de inkomsten gegaan. Het online-aandeel zal weer iets teruglopen nu de winkels weer zonder beperkingen geopend zijn, maar volgens Schouten is de groei vooral digitaal te behalen. Zo wordt hard gewerkt aan webfuncties die tonen hoe je eigen huis eruitziet met meubels en spullen van Ikea. “Met een druk op de knop een keuken van kleur laten veranderen kan al. Maar we zijn er nog lang niet.”

Een meubelopstelling selecteren naar budget zou bijvoorbeeld mooi zijn, denkt ze. Of een selectie op basis van stijl. Zodat de consument kan zien of dat bankstel niet te modern is voor de rest van zijn interieur.

Schouten verhuisde onlangs zelf en probeerde alles uit. “Dan ervaar je hoe belangrijk gemak en overzichtelijkheid zijn. Het moet soepel gaan. En kan ik alles vinden?” Webwinkelen blijft wel een ander avontuur dan een fysiek bezoekje aan de winkel, die weer dingen biedt waar een webshop niet van terug heeft: “Het voelen, ervaren en uitproberen moet in de winkel gebeuren”.

De looproute is niet langer heilig

Binnen in die blauwe ‘dozen’ wordt aan het concept gesleuteld. De bekende looproute, waarbij de klant het gevoel heeft de hele winkel door te moeten om bij de kassa te komen, is bijvoorbeeld niet langer heilig. In het filiaal in Shanghai experimenteert het concern met ‘open winkelpleinen’. “De uitdaging daarbij is dat alles wel te vinden moet blijven. En wat je ziet, moet je meteen kunnen kopen of online kunnen bestellen.”

Om een mondiale winkelformule vitaal te houden, moet je goed wakker blijven. Ikea wil alle soorten klanten bedienen. Van de vrijgezel die vanaf de bank op zijn mobiel een boekenkast bestelt tot dat gezin met drie kinderen, die meer voor de Daim-taart komen dan voor de Jokkmokk-eethoek waar hun ouders op uit zijn. Gemaakt van ‘verantwoorde materialen’.

Want dat is ook nog zoiets: de moderne klant accepteert niet zo gemakkelijk meer dat hele bossen worden gekapt voor al die keukenkastjes en bijzettafels. Volgens een onderzoeksrapport van het Britse Earthsight uit 2020 verkoopt Ikea jaarlijks twee miljoen stoelen van deels illegaal gekapt hout.

Imagostrijd tussen twee Ikeagezichten

Het woonwarenhuis zelf laat geen gelegenheid onbenut om te stellen dat het vooroploopt in verduurzaming. Dat het meer bomen plant dan kapt. Dat er wereldwijd wel 920.000 zonnepanelen op de daken van Ikea-winkels en distributiecentra liggen. Het is een imagostrijd tussen twee Ikea-gezichten: die van de multinational met een onstilbare houthonger en die van dat progressieve Scandinavische bedrijf, waar je woondroom uitkomt.

“Wij zijn het niet eens met het Earthsight-rapport. In geen enkel geval accepteert IKEA illegaal gekapt hout. Doordat we groot zijn, zijn we ons bewust van onze impact”, zegt Schouten. “Daarom investeert het moederbedrijf 4 miljard euro extra in projecten rondom hernieuwbare energie om in 2030 klimaatpositief te zijn.” De Zweden zijn daarin wel degelijk pionier, stelt de financieel directeur. “Binnen de retail zijn wij absoluut koploper. We verkopen bijvoorbeeld enkel oplaadbare batterijen, we gebruiken veel bamboe en in alle winkels in Nederland is de koopjeshoek vervangen door een circulaire hub, waar wij voor klanten hun tweedehands Ikea-meubels verkopen. Zonder winst. Wist je trouwens al dat we ook vegetarische en veganistische Zweedse balletjes hebben?”

Mondiaal meer omzet Wereldwijd ging het betrekkelijk goed met Ikea in het afgelopen boekjaar. De Ingka Group, met 378 winkels de grootste franchisenemer van het merk Ikea, meldt een omzetstijging van 6,3 procent. De woonwarenhuizen, in 1943 opgericht door Ingvar Kamprad, boekten een omzet van 37,4 miljard euro voor het fiscale jaar 2021. Het bedrijf zegt dat het ‘’s werelds grootste woninginrichtingretailer’ is. In 2020 kwamen deze 706 miljoen bezoekers over de vloer in de fysieke winkels. Online bezochten in dat jaar 3,6 miljard mensen Ikea.com.

Lees ook:

Producten Ikea vaker niet te krijgen wegens leveringsproblemen

Ikea kampt met leveringsproblemen en daardoor zijn ook in Nederland producten niet of moeilijk verkrijgbaar.