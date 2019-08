‘Ik heb alles geprobeerd, maar de Belastingdienst luistert niet’

Al dertien jaar zit Jolanda Syed in de schulden, omdat zij volgens de fiscus onterecht kinderopvangtoeslag ontving. Nu, vijftien jaar later, is zij nog altijd niet van haar schuld af.

“Ik zei laatst nog tegen mijn moeder: misschien als ik 50 ben, heb ik eindelijk die schuld afgelost.” Jolanda Syed (33) lacht er wel bij, maar het is geen vrolijk verhaal dat ze vertelt. Als jonge moeder heeft ze nog altijd een schuld van zo’n 36.000 euro bij de Belastingdienst. Dat was in totaal zelfs 80.000 euro, een gestapelde schuld van volgens de Belastingdienst onterecht ontvangen kinderopvangtoeslag en heel veel boetes en rente.

Syed is een van de 280 ouders die de afgelopen weken aanklopten bij een door de SP geopend meldpunt voor het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslag door de ­Belastingdienst. Veel vertrouwen in een goede afloop heeft ze niet meer.

In 2003 wordt ze, net voor haar achttiende verjaardag, moeder van een zoon. Die is inmiddels 16. “Ik wilde júíst altijd werken, niet het stempel tienermoeder krijgen. Van huis uit heb ik meegekregen dat je geld zelf moet verdienen.” En dus gaat haar zoon naar de opvang terwijl Syed eerst naar school gaat en kort daarop gaat werken. “Voordat de Belastingdienst de toeslagen uitkeerde, liep het soepel via de werkgever en de gemeente, maar daarna begon de ellende.”

Van kwaad tot erger

Dat is in 2005, als het toeslagenstelsel wordt ingevoerd en de Belastingdienst verantwoordelijk wordt. De moeder van Syed wordt door de Belastingdienst aangemerkt als haar toeslagpartner. “Ik woonde zelfstandig, dus dat kan niet kloppen”, zegt Syed. Gevolg is dat haar toeslag, die rechtstreeks wordt overgemaakt aan de opvanginstelling, veel lager is dan eerder gedacht. “En eind 2005 kreeg ik ineens het bericht dat ik helemaal geen recht op toeslag zou hebben. Ik moest alles terugbetalen.”

Sindsdien gaat het van kwaad tot erger. Ook voor latere jaren moet Syed grote bedragen terugbetalen, volgens haar omdat de Belastingdienst zelf in de registratie fouten heeft gemaakt. Als in 2010 haar dochter wordt geboren, wordt de toeslag voor haar opvang direct afgetrokken van de nog openstaande schuld. Syed gaat avonddiensten werken om opvang en zorg te combineren, “want ik wil heel graag werken”.

Het zijn niet alleen de bedragen aan volgens de Belastingdienst onterecht ontvangen kinderopvangtoeslag die de schuld doen escaleren. ­Syed zegt ook boetes voor fraude te hebben gekregen: voor ieder jaar bijna 800 euro. Plus de rente die ieder jaar bij de schuld wordt opgeteld. “Het lijkt soms of het nauwelijks minder wordt vanwege alle boetes en rente die er weer bijkomen.”

Ook de toeslagen voor haar dochter, die al werden ingehouden, moet Syed terugbetalen. “De Belastingdienst is formulieren kwijtgeraakt, en die moet ik opnieuw opsturen. Maar ook de opvanginstelling heeft die stukken uit 2014 niet meer. Dus heb ik nergens recht op, hoor ik dan. Terwijl ik gewoon de rekeningen kan laten zien die ik aan het kinderdagverblijf heb betaald.

‘Het is zo ondoorzichtig’

“Ik heb alles geprobeerd. Eindeloos bellen met de Belastingtelefoon, langsgaan op het belastingkantoor. Ik ben bij het juridisch loket geweest en bij de Ombudsman. Maar iedereen verzuipt erin, het is zo ondoorzichtig. Toen ik een advocaat benaderde om er een zaak van te ­maken kreeg ik te horen: ‘Niemand gaat het opnemen tegen de Belastingdienst’. Ze vinden toch altijd wel een weg om hun gelijk te halen.”

Achteraf gezien had ze nooit ­opvang moeten aanvragen voor haar dochter, zegt Syed, wat ze dan ook niet meer heeft gedaan voor haar zoon die eind 2011 werd geboren. “Maar dan had ik ook geen opleiding kunnen volgen, en ook niet kunnen werken. En daar is de toeslag toch juist voor bedoeld, zodat mensen aan het werk kunnen?”

Sinds een paar maanden woont Syed bij haar zus. “Een eigen huis kan ik niet meer betalen. De Belastingdienst heeft geen idee hoe die de levens van mensen beïnvloedt. Mijn zoon is nu 16 jaar, ik ben hier al bijna de helft van mijn leven mee bezig. Ik heb het opgegeven, want ze luisteren toch niet.”

