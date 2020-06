IJmuiden staakt alsnog, de staalproductie ligt stil

Voor het eerst in 28 jaar zijn werknemers van Tata Steel in IJmuiden, het voormalige Hoogovens, in staking gegaan. Woensdagmiddag om twee uur legde de middagploeg die zorgt voor de toevoer van grondstoffen het werk neer. Daarop moest hoogoven 7, de installatie waarin ijzererts wordt omgevormd tot ruwijzer, worden stilgelegd en kwam de staalproductie tot stilstand. Of de avondploeg, die om tien uur begint, het werk hervat, is nog onduidelijk. De andere hoogoven op het terrein, hoogoven 6, lag al stil voor een onderhoudsbeurt.

Hoewel het al maanden onrustig is bij Tata Steel Nederland, kwam de staking toch wat onverwacht. Tijdens een vorige week gehouden vergadering stemden de leden van vakbond FNV weliswaar massaal voor acties, maar liet bestuurder Roel Berghuis doorschemeren dat de FNV het eerst zou zoeken in werkonderbrekingen, die er al eerder waren geweest, of langere schafttijden. “We voeren de druk langzaam op”, zei Berghuis na de ledenvergadering die vanwege de coronacrisis werd gehouden op de parkeerplaats van de Beverwijkse bazar. Woensdagmiddag gingen de werknemers toch tot staking over. Berghuis: “De bereidheid daartoe was groot. Dan moet je niet roomser dan de paus zijn.”

Geen antwoord van de directie

Directe aanleiding voor de staking was dat de vakbonden woensdagochtend geen antwoord hadden gekregen op een brief waarin zij een serie eisen stelden aan de directie. De bonden willen dat de aangekondigde reorganisatie van tafel gaat. Die zou zo’n duizend mensen, vooral administratief medewerkers, hun baan kosten. De bonden willen de garantie dat er tot medio 2026 geen gedwongen ontslagen vallen. In IJmuiden werken nu zo’n negenduizend mensen.

Ook eisen ze dat Tata Steel geen Nederlandse bedrijfsonderdelen verkoopt of werkzaamheden uitbesteedt. Verder willen ze een plan waarin de directie uitlegt hoe het verder moet met Tata’s Nederlandse poot. Het Indiase moederbedrijf moet in IJmuiden investeren, vinden ze. De bonden zijn ook gekant tegen verdere integratie met de Britse poot van Tata. Die draait al jaren met grote verliezen. Als het Indiase moederbedrijf en de Europese tak, Tata Steel Europe, in Europa willen ingrijpen, moeten ze dat in Engeland doen, vinden de bonden, de centrale ondernemingsraad (Cor) en de actievoerende leden.

Ten slotte willen de bonden opheldering over het onverwachte vertrek van Theo Henrar, tot voor kort directeur van Tata Steel Nederland. Volgens Tata Steel Europe is Henrar met wederzijdse instemming vertrokken, maar volgens de bonden en de Cor is hij de laan uit gestuurd. Ook Henrar verzette zich tegen reorganisaties in Nederland. Zijn vertrek heeft de onrust bij Tata Steel aangewakkerd.

Nog geen plan onder ogen gehad

Een woordvoerder van Tata Steel Nederland wees erop dat de eisen gesteld zijn aan de Nederlandse directie, maar dat ze gaan over zaken waarover Tata Steel Europe en het Indiase moederbedrijf gaan. De directie in IJmuiden heeft, zei hij, geen uitgewerkt reorganisatieplan onder ogen gehad. Volgens de zegsman kan de stilgevallen hoogoven snel weer worden opgestart, mits de staking kort duurt. Hoe langer die duurt, hoe meer tijd het kost om de hoogoven op te starten.

Tata Steel Europe heeft de bonden vorige week gevraagd om eventuele acties uit te stellen, mede gezien de coronacrisis en de gedaalde vraag naar staal. Ook riep de directie de bonden op om in gesprek te blijven. Op die oproep hebben de bonden niet gereageerd, zei een woordvoerder van Tata Steel Europe.

Lees ook:

Hoe voer je actie in coronatijd? Personeel van Tata Steel toetert voor weggestuurde baas

Personeel en vakbonden bij Tata Steel Nederland zijn boos over het gedwongen vertrek van directeur Theo Henrar. In IJmuiden vond een onorthodoxe protestbijeenkomst plaats.