Iedereen met schulden betaalt nu terug, zelfs onder het bestaansminimum

Schuldhulpmaatje Wil Holland dacht eerst dat er ergens een rekenfout moest zijn gemaakt, toen hij vorig jaar een mevrouw bijstond. Zij moest maandelijks rondkomen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering van 840 euro. Vanwege een meningsverschil over haar leefsituatie kreeg ze van de gemeente geen aanvullende bijstandsuitkering. “Dat is ruim onder het bestaansminimum”, schetst hij. “Deze vrouw hield daar ruim honderd euro leefgeld per maand van over.”

In het verleden was dan de conclusie dat er geen capaciteit was om schulden af te lossen. Maar die redenering gaat sinds begin 2021 niet meer op. Toen zijn de regels rondom de zogeheten beslagvrije voet – het gedeelte van het inkomen waar schuldeisers niet aan mogen komen – aangepast.

“Door die nieuwe wetgeving is het altijd mogelijk om vijf procent van het inkomen in te vorderen”, vertelt Holland. “Hoe laag het inkomen ook is. Het gevolg is dat schuldeisers in dit geval tóch voor 42 euro per maand beslag kunnen leggen. Dan blijft er dus amper iets over om de boodschappen van te kunnen betalen.”

Meestal toch een verbetering

Dit soort verzuchtingen over de nieuwe beslagvrije voet hoort schuldenexpert André Moerman vaker. Al is een nuancering daarbij op zijn plaats, benadrukt hij. “In zijn algemeenheid is de aanpassing van de wet een verbetering voor mensen met schulden.”

In beginsel is de beslagvrije voet namelijk verhoogd: sinds 2021 ligt het bedrag dat schuldeisers ongemoeid moeten laten op 95 procent van de bijstandsnorm. Eerder was de ondergrens 90 procent. Maar misschien nog belangrijker: de nieuwe wet is eenvoudiger voor mensen die met schulden kampen.

Maar er zijn dus ook groepen die er sinds de nieuwe wet op achteruit gaan. Zo valt de beslagvrije voet bij mensen met relatief hoge vaste lasten en een laag inkomen nu vaak een stuk ongunstiger uit. En er is de groep waar schuldhulpverlener Holland aan refereert: mensen die om wat voor reden dan ook onder het bestaansminimum bivakkeren. En die nu – hoe laag hun inkomen ook is – toch 5 procent ervan moeten besteden aan aflossing van hun schulden.

Lastig te zeggen hoe groot de groep is

Hoe groot die groep precies is, is lastig te zeggen. Dat komt onder meer doordat een lager inkomen dan de bijstandsnorm in theorie niet mogelijk is. “Ieder huishouden heeft immers recht op een aanvulling tot de bijstandsnorm”, benadrukt een woordvoerder van het ministerie.

Dat klopt: als een alleenstaande bijvoorbeeld een inkomen van 500 euro heeft uit werk of een UWV-uitkering, dan kan hij daar ruim 500 euro bovenop krijgen. Dan heeft hij in totaal een inkomen op bijstandsniveau – van ruim 1000 euro dus – te besteden. Maar de praktijk is weerbarstiger. Er zijn mensen, zoals de vrouw die Holland bijstaat, die een conflict hebben met de gemeente over hun recht op bijstand.

Ook hebben veel mensen die werken naast hun uitkering te maken met fluctuerende inkomsten, waardoor ze tijdelijk onder bijstandsniveau kunnen zakken. Bovendien bleek vorig jaar uit onderzoek van de Arbeidsinspectie dat het ‘niet-gebruik’ van bijstand erg hoog ligt. Naar schatting 170.000 mensen met recht op (aanvullende) bijstand maken geen gebruik van de mogelijkheid een uitkering aan te vragen. Sommigen van hen zien van een uitkering af vanwege de rompslomp en complexe regelgeving die ermee gepaard gaat.

Niemand meer onder bijstandsnorm

Het zijn dat soort specifieke problemen die vragen om een oplossing, analyseert schuldenexpert Moerman. “Ik ben erg gevoelig voor het perspectief van de schuldenaar. Maar ik begrijp in dit geval ook wel dat de wetgever wil dat op vijf procent van het inkomen beslag kan worden gelegd. Als er niets wordt afgelost, heeft een nieuwe schuld ook geen directe gevolgen meer. Een betere oplossing is dat we ervoor zorgen dat niemand meer met zijn inkomen onder de bijstandsnorm zakt.”

Dat is voor Carola Schouten, de nieuwe minister voor armoedebeleid, dan ook een prioriteit, geeft een woordvoerder van het ministerie aan. “Het niet-gebruik van bijstand is hoog. En het is onwenselijk dat huishoudens verder in de knel komen doordat zij schuld moeten aflossen, terwijl hiervoor geen ruimte is.” Schouten beziet nu of de nieuwe wet op een aantal punten aanpassing behoeft. Daarover stuurt ze naar verwachting dit voorjaar een brief naar de Tweede Kamer.

Voor de vrouw die schuldhulpmaatje Holland bijstaat, kwam er uiteindelijk een oplossing. “Zij had haar schulden bij het UWV en de gemeente. Overheidsinstanties zijn vaak wel bereid om in dit soort gevallen de terugvordering op te schorten. Maar heb je zo'n schuld bij een bedrijf, dan kan dat gewoon zeggen: ik wil die 42 euro per maand hebben.”

