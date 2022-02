Hypotheekrente gaat omhoog, huizenprijs voorlopig niet omlaag

In veertien jaar tijd is de hypotheekrente nooit zo hard omhoog gegaan als nu. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden deze week hun tarieven, sommige zelfs twee keer. Maar wie verwacht dat daardoor ook de stijging van de huizenprijzen stopt, komt bedrogen uit: dat kan nog wel even duren.

Dat de hypotheekrente stijgt, is niet verrassend, want ook de gewone marktrente gaat omhoog nu de economie zich herstelt. Willen banken en andere financiers nog iets aan hypotheken verdienen, dan zit er niets anders op dan dat ze hun tarieven verhogen.

Dat deden zij dan ook, soms met wel een half procentpunt in één keer. Het rentetarief ligt nu op 1,74 procent (gemiddeld voor meerdere rentevaste perioden), tegen 1,58 procent vorige week, meldt De Hypotheekshop. De vorige keer dat de rente zo hard steeg, was in 2008, midden in de kredietcrisis.

Geen abrupte trendbreuk

Goed nieuws voor de woningmarkt? De sterk stijgende huizenprijzen, tot 20 procent binnen een jaar, worden alom als zorgwekkend gezien, en de lage rente jaagt die stijging aan: die drukt de maandlasten en vergroot dus de leencapaciteit van aspirant-kopers. Een hogere rente kan de prijzen dus dempen.

Maar reken niet op een abrupte trendbreuk, zegt Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. De prijsstijgingen zullen sowieso afvlakken, verwacht hij. “Want 20 procent per jaar, dat kan niet eeuwig doorgaan.” Maar volgens de scenario’s die hij heeft doorgerekend, blijven de prijzen ook bij 3 procent rente nog stijgen. Pas bij 4 à 5 procent gaan ze waarschijnlijk omlaag.

Starters, mensen die voor het eerst een huis kopen, hebben niets aan zo'n prijsdaling. Dat huis wordt dan weliswaar goedkoper, maar met een hogere rente gaan dan desondanks ook hun maandlasten omhoog. Ook in die omstandigheden kunnen ze dus nog steeds nauwelijks een hypotheek krijgen. Boelhouwer: “Wat hen helpt is: meer huizen. Bouwen dus.”

Hypotheek meenemen, mét lage rente

Voor wie al een huis bezit, hoeft een prijsdaling geen bedreiging te zijn, denkt Boelhouwer, behalve als ze verhuizen terwijl hun huis ‘onder water’ staat (minder waard geworden is dan de hypotheekschuld die ze nog hebben uitstaan). “Maar eigenaren die verhuizen, kunnen de hypotheek op de woning die ze verlaten vaak meenemen, mét die lage rente. Dat vergemakkelijkt de aankoop van een nieuw huis.”

Huizenbezitters zorgen nu ook voor drukte bij geldverstrekkers. Veel mensen willen hun hypotheek nog snel even verhogen, bijvoorbeeld voor een verbouwing, of oversluiten.

Zorgen zijn er ook. ING heeft extra geld opzijgezet voor als huizenbezitters na het aflopen van hun rentevaste periode of vanwege de inflatie niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten maakt één op de tien hypotheekklanten zich daar ook zorgen over.

