Hypotheek sneller afbetalen met al dat spaargeld? Dacht het niet, zegt de Nederlander

Nederlanders hebben tijdens de coronacrisis veel geld bespaard vanwege alle lockdowns, zo ziet het Centraal Bureau voor Statistiek. Alleen staken ze die besparingen niet in het extra aflossen van hun hypotheek. Daardoor is de woningschuld niet alleen in absolute zin gegroeid, maar ook afgezet tegen de grootte van de economie. Dat is niet meer voorgekomen sinds de vorige economische crisis van tien jaar. Al speelt wel mee dat de totale economie vorig jaar iets is gekrompen, merkt het CBS op.

Per saldo groeide de hypotheekschuld met 14,1 miljard in 2020. Dat is ruim tweeënhalf keer zo hard als de 5,4 miljard groei in 2019. Het CBS meldt niet hoe groot de totale hypotheekschuld is, maar volgens De Nederlandsche Bank (DNB) kwam dit vorig jaar neer op zo'n 750 miljard euro. DNB probeert al sinds de vorige crisis met man en macht om aflossing te bevorderen. Afgezet tegen de grootte van de economie lukte dat dus ook consequent – tot vorig jaar.

Onverwachte financiële klappen

De toezichthouder stelt dat huishoudens moeilijk onverwachte financiële klappen kunnen opvangen als een deel van hun inkomen steeds naar rentebetalingen gaat. In andere landen heerst ook weleens verbazing als ze zien hoeveel huishoudens hier lenen voor een woning. De Europese Commissie noemt de Nederlandse situatie al jaren zorgelijk. Sterker, als Nederland in aanmerking wil komen voor geld uit het Brusselse corona-noodpakket zal ze eerst hervormingen op de woningmarkt moeten doorvoeren – bijvoorbeeld het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek.

Het geld om af te lossen was er wel, gemiddeld gezien dan. In totaal wisten huishoudens vorig jaar 77 miljard euro te besparen, oftewel 4418 euro per inwoner, meldt het CBS. Dat komt door twee dingen. Enerzijds steeg het beschikbare inkomen van mensen nog een tijdje door, vanwege cao’s die nog voor corona waren afgesloten – daardoor had een inwoner vorig jaar 769 euro meer te besteden. Maar tegelijkertijd konden ze daar niet altijd mee door de winkelstraat lopen, naar het café of op vakantie vanwege de pandemie.

Nederlanders blijken dat geld vooral op hun spaarrekening te hebben gezet, mogelijk omdat ze verwachten een buffer nodig te hebben tijdens de crisis. Gemiddeld schoof een inwoner vorig jaar 2390 euro extra op zijn rekening: bijna het dubbele van de toename in spaargeld in 2019. Een kleiner deel ging in aandelen. Hypotheekaflossing stond dus ook niet hoog op hun prioriteitenlijstje.

Huiverig

Hoe zal dat dit jaar gaan? Blijven mensen huiverig om hun geld uit te geven aan spullen en hypotheekaflossing? In een andere studie meldt het CBS vandaag dat het consumentenvertrouwen in mei een stuk minder negatief was dan in de maand ervoor. Huishoudens zien hun financiële positie zonniger in, en zijn meer bereid tot grote aankopen dan in april.

Daar staat tegenover dat het besteedbaar inkomen de komende jaren zou kunnen dalen, zoals het onderzoeksbureau van ABN Amro voorspelt. De economen van die bank ramen de daling op 1,6 procent dit jaar, en nog eens 0,6 procent volgend jaar. Opmerkelijk, stelt ABN zelf ook, want de totale economie zal in diezelfde jaren wél groeien. Econoom Piet Rietman zegt dat bedrijven en consumenten zich in verschillende tempo’s herstellen van de crisis. Waar veel bedrijven dit jaar kunnen ‘terugveren’ dankzij de noodsteun, komt de klap voor werknemers later. Zij krijgen straks minder gunstige cao’s, wat ook weer doorwerkt voor mensen met een uitkering (waarvan de hoogte van die cao’s immers is afgeleid).

Koopwoningen wederom veel duurder Tussen afgelopen april en een jaar daarvoor zijn de prijzen van bestaande koopwoningen met 11,5 procent, een stijging die volgens het Centraal Bureau voor Statistiek sinds 2001 niet is voorgekomen. Er gingen in april bijna 18.954 woningen van de hand, dat is 0,5 meer dan in april vorig jaar.

