Huur wordt toch verhoogd in coronatijd

Huurdersorganisatie Woonbond drong bij woningcorporaties en commerciële verhuurders aan op een matiging van de huurverhoging per 1 juli. Verhuurders zeggen daar gehoor aan te geven vanwege de coronacrisis, die veel mensen in de portemonnee raakt. Desondanks krijgt de Woonbond een flink aantal meldingen van huurders over forse verhogingen in zowel de vrije sector als de sociale huur.

“Op één dag krijgen we soms wel vijftig meldingen”, zegt woordvoerder Marcel Trip. “Gemiddeld gaat 38 procent van een inkomen naar huur. Als het inkomen wegvalt én de huur gaat omhoog, dan maak je je als huurder wel zorgen.”

Weinig geld over voor levensonderhoud

Volgens de afspraken uit het Sociale Huurakkoord mogen woningcorporaties de huur gemiddeld met het inflatiepercentage van 2,6 verhogen. Uit een enquête onder 166 woningcorporaties, uitgevoerd door Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties, blijkt dat de gemiddelde verhoging op 2,5 procent ligt, net onder het inflatiepercentage. Van de woningcorporaties verhoogt 14 procent de huur boven het inflatiepercentage, in overleg met de plaatselijke gemeente en huurdersorganisatie. De maximale stijging ligt op 5,1 procent voor de lage en de middeninkomens. Bij een inkomen hoger dan 43.574 euro mag de verhoging 6,6 procent zijn.

Oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, SP en PVV pleiten voor een huurbevriezing. “Uit een onderzoek van voorlichtingsinstituut Nibud vorig jaar bleek dat de helft van huurders al moeite heeft met huur betalen en maar weinig geld overhoudt voor levensonderhoud”, vertelt Tweede Kamerlid Sandra Beckerman van de SP. De minister van binnenlandse zaken, Kajsa Ollongren, voelt niets voor de huurbevriezing. Wel heeft het kabinet besloten dat aflopende huurcontracten tijdelijk worden verlengd en er geen huisuitzettingen plaatsvinden.

Kijken naar de individuele situatie

Uit de enquête van Aedes blijkt dat niet alle corporaties een huurverhoging hebben doorgevoerd: 1 op de 10 heeft de huurverhoging uitgesteld. Ook hebben acht op de tien woningcorporaties extra maatregelen genomen vanwege de huidige situatie. De maatregelen zijn bedoeld als hulp voor huurders die het vanwege de coronacrisis financieel moeilijk hebben: woningcorporaties kijken dan naar de individuele situatie van een huurder in plaats van een huurbevriezing voor alle huurders.

Woningcorporatie Rochdale, met woningen in en rondom Amsterdam, is een van de verhuurders die deze maatregelen heeft getroffen. “Bij de huurverhoging hebben wij gekeken naar persoonlijke situaties: de hoogte van de huur in verhouding tot het inkomen”, vertelt woordvoerster Nienke Abid. “Bij sommige huurders is het inkomen veranderd door de crisis. Wij vragen aan hen contact met ons op te nemen, zodat we kunnen kijken of we een betalingsregeling kunnen aanbieden of, in uiterste gevallen, een huurverlaging.”

