Huawei neemt voorschot op gesprekken in handelsoorlog, zegt 5G-kennis te willen verkopen

Zijn er nog pionnen verplaatst in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, die woensdag voor het eerst in geruime tijd weer met elkaar zullen praten? Jazeker. De opvallendste zet kwam van Ren Zhengfei, oprichter en CEO van technologieconcern Huawei, dat mikpunt is van allerlei Amerikaanse maatregelen.

Zhenfei verzette niet een pionnetje, maar de koningin: hij wil de 5G-technologie waarin Huawei uitblinkt verkopen. Een buitenlandse koper kan daarmee een geduchte concurrent worden van Huawei. Zo komt de wereld weer in balans, zei hij in een twee uur durend interview met tijdschrift The Economist.

Nieuw overleg

De Amerikaanse druk op Huawei dateert al van voor het presidentschap van Donald Trump. Maar de kwestie is nauw verbonden met de handelsoorlog, omdat de VS China beschuldigen van diefstal van technologische kennis. Een technologische voorsprong van China is voor de VS problematisch.

Woensdag arriveert China’s viceminister van financiën Liao Min in Washington voor handelsgesprekken. Dat is ter voorbereiding van een ontmoeting in oktober op hoger niveau tussen de Chinese vicepremier Liu He, de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer en minister van financiën Steven Mnuchin. Gaat dat iets opleveren? Volgens de Amerikaanse kamer van koophandel wordt het moeilijk om een overeenkomst tot stand te brengen, waarin China buigt voor Amerika’s eisen op het gebied van intellectueel eigendom, toegang tot de Chinese markt en onterechte staatssteun.

Wie biedt?

Daarom is het voorstel van Ren Zhenfei om 5G-technologie te verkopen opmerkelijk. In een commentaar noemt The Economist het een reële mogelijkheid, die de concurrentie vergroot en het Westen kan helpen bij de aanleg van een digitale infrastructuur op topniveau.

Wie zou die technologie van Huawei kunnen kopen? Het Zweedse Ericsson of het Finse Nokia bijvoorbeeld. Of techbedrijven als Google en Samsung, die graag in 5G-toepassingen investeren, zoals zelfrijdende auto’s.

Huawei behoudt wel de lopende contracten, zei Zhenfei, terwijl hij de contouren van zijn plan schetste. De koper kan beschikken over de patenten, de computerprogramma's, de blauwdrukken en de productionele knowhow van Huawei’s 5G-afdeling. Wie voldoende geld neerlegt, mag de technologie buiten China gebruiken en naar believen verder ontwikkelen, zei Zhenfei.

Vrede en een zak geld

Wat levert het Huawei op? Vrede, rust en een flinke zak geld. Daarmee kan Huawei nieuw onderzoek financieren, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van 6G, want ooit zal 5G ook weer een opvolger krijgen. Huawei richt zich momenteel sterk op kunstmatige intelligentie en neurale netwerken.

Een vraagprijs voor die 5G-licenties noemde Zhenfei niet, hij zei het plan dan ook pas de ochtend voor het interview te hebben bedacht. Wat de Chinese staat ervan vindt, is onduidelijk. Zo’n licentie maakt bovendien niet per se een einde aan spionage of digitale achterdeurtjes, of aan het wantrouwen van de VS jegens Huawei. Het bedrijf ontkent overigens dat het in dienst van de Chinese overheid spioneert.

Onder Amerikaanse druk heeft niet alleen de 5G-handel van Huawei een deuk opgelopen. Verder wordt ook de smarthpone-handel van Huawei geraakt door Amerikaanse maatregelen. Donderdag introduceert Huawei in München een nieuwe serie toestellen, Mate 30 geheten, zonder toepassingen als Whatsapp en Google Maps. Omdat Huawei in de VS op de zwarte lijst staat, mag Huawei geen gebruik meer maken van de Google Play Store, waaruit zulke apps zijn te downloaden. Huawei zegt te werken aan een alternatief voor Google’s besturingssysteem Android, om minder afhankelijk te worden van Amerikaanse software.

Valutamanipulator

Sinds de handelsoorlog vorig jaar juni losbarstte, ging het vooral over het handelstekort van de VS met China en de volgens Trump oneerlijke handelspraktijken van China. Vorige maand kwam daar een beschuldiging bij: China zou een valutamanipulator zijn. China heeft de yuan ten opzichte van de dollar namelijk laten verzwakken, en brak daarbij door de gevoelige grens van zeven yuan voor een dollar. Dat was sinds 2008 niet gebeurd.

Met een zwakkere yuan probeert de Chinese overheid de klappen van de handelsoorlog op te vangen. Exportproducten worden er namelijk goedkoper door. Ook dit valutabeleid komt in oktober aan de orde, zei minister Mnuchin vorige week.

Trump maakte op Twitter bekend de nieuwe verhoging van invoerheffingen op 250 miljard dollar aan Chinese producten uit te stellen van 1 naar 15 oktober. Anders zou de verhoging precies samenvallen met de zeventigste verjaardag van de Chinese republiek. Een verjaardagscadeautje dus, op verzoek van China.

