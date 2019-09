Hotelstop of niet, in en om Amsterdam komen er 14.000 hotelkamers bij

Waarom de hoofdprijs betalen voor een hotel in Amsterdam als je veel goedkoper terechtkunt in Badhoevedorp, Zaandam of in Oostzaan? Er is daar voldoende plaats en met een korte treinrit ben je zo in de hoofdstedelijke binnenstad.

Daar spelen hoteleigenaren op in. In veertien gemeenten tussen Haarlem en Almere, worden tientallen nieuwe hotels gebouwd met een totale capaciteit van zo’n 14.000 kamers, blijkt uit cijfers van hoteladviesbureau Horwath HTL.

In Amstelveen was het hotelaanbod jarenlang stabiel: 150 kamers. Dat aantal is in rap tempo ruim verzesvoudigd naar duizend kamers. En waar de hotelier het afgelopen decennium zijn neus leek op te halen voor Aalsmeer, zijn er ook in die gemeente recent honderden nieuwe kamers bij gekomen.

Die groei lijkt hand in hand te gaan met de toename van het aantal toeristen én met de Amsterdamse hotelstop. Die maakt dat in grote delen van de gemeente per januari 2017 geen nieuwe hotels meer mogen verrijzen. “Er waren al plannen om ook rond Amsterdam te bouwen. De hotelstop heeft die in een stroomversnelling gebracht”, zegt Marco van Bruggen van Horwath HTL. Met een bezettingsgraad van 82 procent is Amsterdam, na Londen, de Europese stad waar hotels het volst zitten.

Randgemeenten zijn voordeliger

Toch moet de invloed van de hotelstop niet overschat worden, stelt toerismedeskundige Stephen Hodes. De massale bouw van hotels in gemeenten rond Amsterdam begon al enkele jaren geleden. Deze randgemeenten kunnen ook zonder de hotelstop veel aantrekkelijker zijn dan het dure Amsterdam, zegt Hodes. Een overnachting in de binnenstad kan wel 400 tot 500 euro kosten. Die exorbitante bedragen komen niet alleen voort uit de almaar groeiende vraag, hotels gebruiken het geld ook om hun A-locatie terug te verdienen, ziet Hodes.

Het kan goedkoper. “Veel toeristen nemen het voor lief om in Amstelveen te zitten. Dat beschouwen ze als Amsterdam-Oost. Amsterdam is piepklein. In andere steden moeten toeristen ook even reizen voor ze in de stad zijn”, stelt Hodes. Hotels in Amstelveen en Zaandam presenteren zich als het centrum van de stad, zegt hij. “In Zaandam heb je het Amsterdam Zaandam-hotel. Sommige toeristen komen er hier pas achter dat ze nog niet in Amsterdam zijn.”

Ook de hoofdstad zelf is nog lang niet uitgebouwd. De vergunningen die voor 2017 zijn afgegeven zijn nog geldig, waardoor er in de gemeente de komende jaren nog zo’n achtduizend kamers bij komen, bovenop het bestaande aanbod van 35.000 hotelkamers. De groei van ruim 20 procent wordt nog forser, vermoedt Hodes. “De regel is nu nee, tenzij je een bijzonder concept hebt. Als hoteliers iets speciaals bedenken, zullen ze nog altijd ruim baan krijgen van het stadsbestuur. Daarnaast mag een bestaand hotel wel uitbreiden.”

‘Dagjesmensen wil je liever niet’

De gigantische golf van hotelbouw komt doordat bouwplannen tijdens de crisisjaren op de plank bleven liggen, verklaart Egbert van der Zee, docent toerismegedrag aan de Universiteit Utrecht. Zijn verwachting is dat hotelbouwers na 2023 zijn uitgeraasd.

Van der Zee vreest dat de hotelstop in Amsterdam juist de oorzaak kan zijn van het probleem dat de gemeente wil voorkomen: te veel toerisme. Hij trekt de vergelijking met Venetië, dat al jaren geleden een hotelstop invoerde. Daar overnachten veel toeristen in buitenwijken. Overdag gaan zij allen naar dezelfde trekpleisters in de stad.“Toeristen die in randgemeenten verblijven en overdag naar Amsterdam gaan, zijn meer dagjesmensen. Die wil je liever niet, want ze gaan allemaal naar dezelfde locaties.”

Beter is om de toeristen die komen langer in de stad te houden, stelt Van der Zee. Dat maakt spreiding van toeristen mogelijk. “Toeristenspreiding an sich is een illusie, want iedereen wil even de binnenstad zien. Maar je kunt wel de voorwaarden creëren die spreiding stimuleren.” Hij noemt als voorbeeld een variabele toeristenbelasting, waarbij je de eerste nacht veel betaalt, de tweede nacht al minder en de derde nacht nog minder.

Gaat Amsterdam op termijn Venetië achterna? Hodes is ervan overtuigd. “Over tien jaar is het aantal toeristen in Amsterdam verdubbeld. De binnenstad wordt een openluchtmuseum.” Ook Van der Zee vreest de toeristische aanwas en vermoedt dat Amsterdam vergelijkbare problemen krijgt als de Italiaanse stad.

