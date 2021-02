Horrorcijfers bij KLM na ‘bar slecht’ jaar, maar volgens analisten had het nóg erger gekund

‘Ongelooflijke getallen’ zegt KLM-topman Pieter Elbers er zelf over. Air France-KLM als geheel leed in 2020 een verlies van 4,6 miljard euro. KLM zelf nam daarvan 1,2 miljard euro voor haar rekening, een gemiddeld verlies van 3 miljoen euro per dag.

Voor het hele concern kwamen daar nog eens eenmalige kosten bovenop, onder meer door afschrijvingen op de vloot en de kosten van ontslagregelingen. Onderaan de streep levert dat een nettoverlies van 7,1 miljard euro op.

En dan kreeg KLM ook nog eens ruim overheidssteun om salarissen door te betalen via de NOW-regeling. “Zonder deze steun”, zegt Elbers, “zou het verlies zelfs gemiddeld 6 miljoen euro per dag zijn geweest.” Net zo onmisbaar waren afgelopen jaar de leningen en waarborgen voor leningen die het concern van Frankrijk (7 miljard) en Nederland (3,4 miljard) kreeg.

‘Zwaarste crisis’

Het zijn horrorcijfers, en volgens analisten vielen die zelfs nog mee: zij hadden op een groter verlies gerekend. Het aantal passagiers van Air France-KLM liep met bijna twee derde terug tot ruim 34 miljoen, de omzet kwam met 11 miljard euro 59 procent lager uit dan in 2019. KLM vervoerde nog maar 11 miljoen passagiers, tegen 35 miljoen in 2019 – een record in het toen honderdjarig bestaan van de luchtvaartmaatschappij.

Om de kosten te drukken, zette Air France-KLM onder meer het mes in het personeelsbestand. 8700 banen zijn al verdwenen, waarvan 5000 bij KLM, en daardoor daalden de personeelskosten met 35 procent. Concerntopman Ben Smith spreekt van ‘de zwaarste crisis waar de luchtvaartindustrie ooit mee te maken heeft gehad’, KLM-baas Elbers noemde de cijfers ‘bar slecht’.

Mede dankzij de steun van de Franse en de Nederlandse overheid is de kas nog niet leeg. Het krediet uit Den Haag is nog niet volledig opgebruikt, en eind december had het concern nog 9,8 miljard euro aan liquiditeit en krediet liggen. Intussen is de schuld in een jaar tijd wel opgelopen met bijna 5 miljard euro tot 11 miljard euro.

De moed erin houden

Volgens financieel directeur Frédéric Gagey kan Air France-KLM het voorlopig nog wel even uitzingen. Toch wordt al maanden onderhandeld over extra steun van Frankrijk en Nederland, vermoedelijk in de vorm van extra aandelen. De landen hebben samen al ruim 28 procent van de stukken in handen.

Volgens insiders worden de gesprekken daarover bemoeilijkt doordat minister Hoekstra (financiën) zich ervan wil verzekeren dat Nederlandse steun ten goede komt aan KLM en niet weglekt naar het concern als geheel. Een ander struikelblok is een wens van de Europese Commissie: die wil dat het concern iets teruggeeft in ruil voor overheidssteun. Om geen scheve concurrentieverhoudingen te creëren zou Air France-KLM een deel van zijn landingsrechten moeten inleveren.

De top van Air France-KLM probeert intussen de moed erin te houden. Gagey wees op de trends in het derde en vierde kwartaal, toen reisrestricties enigszins werden versoepeld – wat na de opleving van de pandemie weer werd teruggedraaid. Ook het begin van 2012 is moeizaam, zei hij, maar tegen de zomer kan de capaciteit weer worden opgevoerd, hoopt hij.

Wattenstaafje in neus of keel

Elbers wijst intussen vooral op de specifiek Nederlandse regels, waarvan KLM veel last zegt te hebben. Sinds half december geldt voor reizigers die naar Nederland vliegen of hier overstappen dat ze zich twee keer moeten laten testen, de tweede keer met een sneltest vlak voor de vlucht. Dat leidt ertoe dat passagiers uitwijken naar andere maatschappijen en niet via Nederland reizen. Daardoor vliegen KLM-toestellen soms zo goed als leeg terug vanuit het buitenland.

Deze dubbele coronatestverplichting is nu Elbers grootste zorg, zegt hij in een toelichting; hij heeft er dagelijks contact over met Den Haag. De tests zijn niet alleen voor reizigers onplezierig, ook personeel heeft eronder te lijden. Ook al hoeven zij zich vaak alleen voor de heenreis te laten testen, toch krijgen zij soms wel veertien keer per week een wattenstaafje in neus en keel gestopt.

