Horecaondernemers zijn laaiend: ‘Triest dat wij als enige worden gestraft’

Op maandagen moesten zijn restaurants al dicht, en een van zijn andere zaken sinds kort ook op dinsdag. Het personeelstekort dwingt de Utrechtse horecaondernemer Erik Derksen tot rigoureuze maatregelen. Dan helpt het niet dat hij zijn schaarse mankracht ook nog eens moet inzetten om coronabewijzen van klanten te controleren. Dat personeel kan hij wel voor nuttiger werk gebruiken, vindt Derksen. “Het is triest dat wij opnieuw als enige worden gestraft.”

Horecaondernemers zijn boos – en niet voor het eerst. Ze voelen zich gepiepeld door de overheid, luidt de boodschap op de site van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Vanaf zaterdag 25 september moet iedereen vanaf 13 jaar namelijk een een coronapas kunnen overleggen om toegang tot de horeca te krijgen, meldden Haagse bronnen zondagavond. De details worden dinsdagavond tijdens een persconferentie bekendgemaakt.

‘Ondernemen wordt haast onmogelijk’

Een coronabewijs betekent dat iemand gevaccineerd moet zijn, hersteld van het virus, of recent negatief getest. Een deel van het openbare leven is straks dus alleen toegankelijk via een QR-code op de telefoon. “Ondernemen wordt haast onmogelijk gemaakt”, schrijft KHN-voorzitter Robèr Willemsen op de site. De restricties maken horecazaken vleugellam, vindt hij.

Dat vindt ook Derksen, die vier restaurants heeft in Utrecht. Café- en restauranthouders moeten opdraven als politieagentje, zegt hij. “Moeten wij klanten ook om hun legitimatie vragen? En mag dat wel? Ik heb geen idee, en zo heb ik wel meer vragen. Hebben mensen nog wel zin om te komen? Ouders met niet-gevaccineerde kinderen slaan dat sateetje nu over, dat zie je ook al gebeuren in Frankrijk en Italië. Daar zijn minder horecabezoekers. De overheid creëert een onnodige drempel voor onze klanten.”

Geen leven in de nacht

Misschien nog wel vervelender, vindt Derksen, is dat de heropening van het nachtleven opnieuw wordt uitgesteld. Clubs moeten dicht blijven en cafés moeten sluiten als de nacht aanbreekt. Funest voor ondernemers, stelt hij. “Veel zaken overleven juist dankzij het nachtelijke bezoek, helemaal in studentensteden. Hier in Utrecht is dat de helft van de bedrijven. Dan zeggen ze wel dat de anderhalvemeterregel stopt, maar dat was natuurlijk al lang zo. Niemand houdt nog afstand. Loop maar eens door de binnenstad, en kijk naar Zandvoort vorige week.”

Door de maatregelen lopen de schulden verder op en heeft het personeel er geen zin meer in, ziet Derksen. Als klap op de vuurpijl stopt de overheid vanaf oktober met de coronasteunmaatregelen. “We worden aan twee kanten geraakt. Dit is onacceptabel.”

Dinsdag dient een kort geding van KHN tegen de Staat. De brancheorganisatie wil dat het nachtleven meteen heropent en niet pas vanaf 1 november, zoals het er nu naar uitziet. Kan dat niet, dan moeten de regels voor de nachthoreca op zijn minst gelijk worden getrokken met de regels voor de andere horeca, aldus een woordvoerder. Dus open tot middernacht.

