Horecaman Robèr Willemsen: Een minister van horeca en toerisme, dat lijkt me fantastisch

Ook bij brasserie en wijnbar Muller & Co in Berkel en Rodenrijs zitten de mensen al vroeg op de dag op het terras. Het personeel heeft er eveneens zin in; er staat al een gemberthee voor onze neus voor we goed en wel zijn geïnstalleerd. “We hebben onze gasten weer terug en we genieten er intens van”, zegt Robèr Willemsen.

Muller & Co is een van de zeven etablissementen van de horeca-ondernemer. Hij runt er vijf in Rotterdam, één in Nieuwerkerk en deze dus in Berkel. Maar als voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zou je kunnen zeggen dat Willemsen zich bemoeit met wel 62.500 restaurants, cafés, nachtclubs en hotels.

Niet al te lang meer, want in januari stopt hij als voorzitter van KHN. De horecabaas kan, met corona in gedachten, dan bepaald niet zeggen dat hij in die ruim zes jaar niets heeft meegemaakt.

Hoe staat de branche er voor na de pandemie?

“Het is goed nieuws dat de mensen gelijk weer uit willen, maar ondernemers moeten goed op de kosten letten. Die zijn door de inflatie gestegen. Ze moeten meer huur betalen, de prijzen voor elektra en gas zijn fors gestegen en ook de inkoop van bijvoorbeeld vlees en vis is per 1 juli veel duurder geworden. Daarbij hebben verhuurders meestal de inflatie van 9,7 procent aangehouden, terwijl het eerlijker zou zijn om de kerninflatie aan te houden, die een stuk lager ligt.”

Aan de andere kant zijn consumenten zo enthousiast aan het ‘inhalen’ bij restaurants en cafés dat het wel goed komt, toch?

“Als we iets hebben geleerd van de pandemie, dan is het dat de sociaal-maatschappelijke functie van de horeca is onderschat. Er is vooral vanuit de medische kant naar gekeken, terwijl mensen echt geïsoleerd zijn geraakt. Gelukkig zijn ze nu weer terug. Het probleem zit dan ook niet in de omzetten die we draaien. Daar zit het inderdaad wel goed mee. Maar de marges zijn kleiner geworden.

“De lockdowns hebben hun sporen nagelaten. Het vet is bij veel ondernemers van de botten, laat staan dat ze kunnen investeren. In hun zaak, in verduurzaming. Voor cafés en nachtclubs waren de lockdowns helemaal dramatisch en ook de hotellerie is in heel Nederland hard geraakt. De branche heeft in de pandemie zo’n 6 miljard euro verloren. Er moet nog 1,5 miljard euro worden terugbetaald aan voorgeschoten overheidssteun. Vaak is er ook nog sprake van achterstallige belasting. Intussen moet je wel je personeel betalen.”

Als je al personeel kunt krijgen.

“We gingen corona al in met 40.000 openstaande vacatures en dat aantal is alleen maar verder opgelopen.”

Hoe gaat de horeca dit probleem oplossen?

“Eerst de hand in eigen boezem: wij moeten werken aan een beter imago. Dat betekent meer perspectief bieden op een carrière in de branche, maar ook meer inspelen op het mooie aan het vak. Dat je hier alles kunt leren over wijnen, bijvoorbeeld. Bijleren, scholing. Maar we moeten ook accepteren, en zelfs omarmen, dat de jonge generatie hecht aan andere werktijden. Die willen liever een vierdaagse werkweek en willen ook af en toe naar een festival kunnen.”

Moeten restaurants niet meer vaste medewerkers in dienst nemen? Als je mensen zekerheid biedt, wordt de branche wellicht aantrekkelijker.

“Het beeld bestaat dat wij het liefst alleen maar met flexcontracten werken, maar er zijn ook veel medewerkers vast in dienst, zoals koks. Flexwerken is bovendien heel duur geworden. Aan de andere kant kun je niet zonder. Neem een strandpaviljoen. Als het mooi weer is, heb je daar zo twintig mensen voor nodig. Maar bij slecht weer heb je er aan vijf al genoeg.”

Misschien moet de horeca meer salaris betalen?

“Daar zit het probleem niet. Een deel van de branche betaalt ook al meer. Met een beetje tip naast je salaris heb je het echt niet slecht in de horeca. En een hoger salaris moet ergens vandaan komen en dat betekent uiteindelijk dat een biertje duurder wordt. Als ik zie dat de overheid met ons concurreert door mensen bij de GGD 22,50 euro per uur te betalen, dan helpt dat niet om mensen die tijdens de pandemie bij ons vertrokken weer terug te krijgen. Op de Nederlandse arbeidsmarkt staan nog 1 miljoen mensen geheel of gedeeltelijk buitenspel. Probeer die nu eens in te zetten.”

Volgens KHN telt Nederland 33.500 reguliere horecabedrijven en zijn er ook nog eens 29.000 zelfstandig ondernemers in de branche. Die waren in 2021 goed voor een jaaromzet van 17 miljard euro. In het coronavrije 2019 was de omzet 23 miljard euro. Inmiddels zit de groei er weer goed in. Volgens het maandelijkse rapport van de Kamer van Koophandel nam het aantal starters in de horeca in juni met 46 procent toe in vergelijking met een jaar eerder. Een grotere toename dan in welke sector ook.

Voor de pandemie, op vakbeurs de Horecava, zei u: ‘Er is te veel horeca’. Vindt u dat nog steeds?

“Ik zal vermoedelijk gezegd hebben dat er op sommige plekken te veel horeca is. En dat vind ik nog steeds. Dat komt omdat gemeenten geen horeca-visie hebben en daardoor iedere plint volstoppen met het zoveelste lunchcafé. Ik merk het in Rotterdam ook. In Amsterdam. Het is wel erg veel.”

Best een luxepositie, eigenlijk. Om als branche-voorzitter te kunnen zeggen dat het soms té goed gaat.

“Niet iedereen zal het daar mee eens zijn. Maar je kunt kannibalisering beter voor zijn.”

Om in horecatermen af te sluiten: had u nog iets gewild? Nog wensen?

“Een minister van horeca en toerisme. Wij zijn nu constant in gesprek met vier, vijf ministeries. Dat is niet handig als je een branche met een omzet van 23 miljard euro en 400.000 medewerkers vertegenwoordigt. Dus een eigen minister lijkt mij fantastisch.”

