Horeca zit in de knel en wil meer steun

Nederland zit bijna zeven weken grotendeels op slot en dat begint zo langzamerhand te wringen. Bovendien doen de financiële gevolgen van het ‘slot’ zich steeds meer voelen.

Knellen doet het bijvoorbeeld in de horeca. Sinds zondag 15 maart, 18.00 uur, zijn cafés en restaurants gesloten – het afhalen en bezorgen van eten mag nog wel – en zijn ook veel hotels dicht. Uit een enquête van branche-organisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN), de afgelopen weken ingevuld door 5000 van haar circa 20.000 leden, blijkt dat de nood er hoog is. Rond een kwart van de respondenten vreesde al eind april zijn eet- of drinkgelegenheid te moeten sluiten. Als de huidige verboden én het anderhalvemeterregime na 20 mei van kracht blijven, dreigt het einde van twee op de drie horeca-ondernemingen, zo blijkt volgens KHN uit de enquête.

De brancheorganisatie sprak donderdag met staatssecretaris Keijzer (economische zaken) over uitbreiding van de bestaande hulpplannen van de overheid aan de horeca. Een week geleden meldde premier Rutte de Tweede Kamer dat hij een tweede hulpplan voor de sector overwoog. Volgens KHN deed Keijzer in het gesprek geen toezeggingen. De brancheorganisatie heeft nu een gesprek met Rutte zelf aangevraagd.

Oproep: gooi zelf de zaak open

Dat het knelt in de horeca, blijkt ook uit een oproep die Laurens Meyer, een van de grootste horeca-ondernemers in Nederland, donderdag deed in het Algemeen Dagblad. Meyer dreigt zijn ruim vijftig cafés op 1 juni te openen als het kabinet de horeca niet ruimer tegemoetkomt – en riep andere ondernemers op om hun zaken dan ook open te doen. Volgens Meyer komen de meeste horeca-ondernemers niet uit met de huidige overheidssteun en kunnen de meeste cafés en restaurants, in tegenstelling tot veel winkels, niet voldoen aan het anderhalvemeterprincipe. Meyer zei ook dat zijn ‘nu nog milde toon snel kan omslaan’.

Ondernemers kunnen 4000 euro krijgen als ze last hebben van de maatregelen die het kabinet nam om de coronacrisis te beteugelen. Daarnaast kunnen ze een beroep doen op een noodmaatregel (de NOW) die geldt voor werkgevers die in de periode maart-mei minstens twintig procent van hun omzet hebben verloren. Voorwaarde voor toekenning is wel dat zij dan geen personeel ontslaan. De maximale vergoeding (90 procent van de loonkosten van het personeel) is er voor ondernemers die geen omzet meer hebben. Wie minder omzetverlies heeft, krijgt een lager percentage.

Maar volgens Meyer bestaat die 90 procent alleen in theorie en komt de daadwerkelijke maximale vergoeding uit op 75 procent – en die over maart nog lager, omdat horecazaken toen nog een halve maand open waren.

Premier Rutte reageerde vrijdag na het wekelijkse kabinetsberaad op Meyers uitlatingen: “Ik beschouw het als een noodkreet. Dus ik heb het niet letterlijk genomen.” Vice-premier De Jonge reageerde ook: “Zo kun je natuurlijk niet samenwerken. We hebben samen een gezondheidscrisis te bestrijden. Het virus is niet per 1 juni weg.”

Kleine bedrijven

Horeca-ondernemingen doen in groten getale een beroep op de NOW. Sinds 6 april hebben in totaal 114.000 Nederlandse bedrijven een aanvraag gedaan, meldde het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) gistermiddag. Daarvan hebben er 104.000 een voorschot gehad. Daar was in totaal 1,9 miljard euro mee gemoeid. Ruim 70 procent was afkomstig van kleine bedrijven met minder dan tien personeelsleden. De meeste aanvragen kwamen van de horeca (inclusief catering): 21.784 stuks. Zij ontvingen tot nu toe 282 miljoen euro. Daarna volgde, zo meldt het UWV, de detailhandel met 20.533 aanvragen. De horeca is, blijkens de aanvragen althans, de sector met het grootste omzetdaling: gemiddeld 82 procent.

