Horeca zet kort geding door: ‘Deze situatie is onhoudbaar, we missen perspectief’

Een paar maanden geleden prezen kroegbazen het kabinet nog in een paginagrote krantenadvertentie. Donderdag staan beide partijen voor de rechter. Ontzag heeft plaatsgemaakt voor ontgoocheling: in een kort geding wil de horecabranche de overheid dwingen tot het versoepelen van de coronaregels in cafés en restaurants. Vijf vragen aan horecaondernemer Robèr Willemsen, voorman van belangenbehartiger Koninklijke Horeca Nederland.

Net nu jullie de Staat voor de rechter slepen om de maatregelen te versoepelen, laait het coronavirus weer op. De timing van dit kort geding is ongelukkig te noemen.

“Op die manier zit ik er helemaal niet in. Zeker, de groep mensen die positief is getest op het virus, is gegroeid. Maar het gaat nog steeds om relatief kleine aantallen. Ziekenhuisopnames zijn er amper. Bovendien springt het virus in de meeste gevallen in thuissituaties over. Binnen het gezin bijvoorbeeld, op familiefeestjes, tijdens barbecues met vrienden in de tuin. Op enkele plekken hebben besmettingen in cafés plaatsgevonden, maar de trendbreuk is zeker niet de schuld van de horeca.

“Ons doel is ook niet om de kroegen weer stampvol te krijgen hè? Het virus is nog onder ons, horecaondernemers begrijpen heus dat we niet voor de volle honderd procent open kunnen. Sterker nog, dat zouden we niet eens willen op dit moment. We vinden het prima om vooraf gezondheidschecks uit te voeren, snappen dat tafels anderhalve meter uit elkaar moeten staan. Maar bij de versoepelingen rond de ‘intelligente lockdown’ lopen wij achter. In het openbaar vervoer, de sport en het onderwijs zijn bijvoorbeeld veel meer beperkingen verdwenen.”

Hoe komt dat?

“Dat legt de overheid ons niet uit. Op dit moment mogen vier vrienden wel met elkaar in de auto zitten of een potje bridgen aan de keukentafel. Maar het is verboden om zonder die anderhalve meter met meer dan twee man een biertje te drinken of biefstuk te eten in de horeca. Ik weet niet waarom. Hoewel de samenwerking in het begin van de pandemie zo soepel verliep, hebben we de gesprekken vier à vijf weken geleden moeten staken. Helaas.”

Wat zijn jullie eisen precies?

“Keer op keer wijst onderzoek uit dat de kans op besmetting buiten vrijwel nihil is. Op terrassen zou de anderhalvemetermaatregel dus moeten verdwijnen. Binnen willen we dat de afstandsnorm vervalt voor groepen tot en met negen personen, ook als zij niet tot hetzelfde huishouden behoren. Nummer drie van de belangrijkste eisen is de komst van een ‘horecadashboard’, op basis waarvan verdere versoepelingen bepaald kunnen worden. Want voor de horecazaken is deze crisis nog lang niet voorbij. We missen een perspectief.”

Het Economisch Bureau van ING voorspelde een monsterlijk jaar voor de horeca met een gemiddeld omzetverlies van 30 tot 40 procent. Hoe staan uw eigen cafés ervoor?

“Ik heb in totaal vier zaken. In drie daarvan is de ruimte binnen beperkt. In plaats van honderd man mogen er nu pakweg twintig mensen de drempel over. Dat is slikken, het baart me zorgen. Ik schat in dat vier op de tien zaken moeten vrezen voor hun voortbestaan, zij zijn nu technisch failliet. Om erger te voorkomen hebben we de Staat gedaagd. Deze situatie is onhoudbaar.”

Wat als de rechter de kant van de overheid kiest?

“Ik weet het niet. Het Malieveld? Ik denk niet dat zo’n protest veel zin zou hebben. En voor de duidelijkheid: ik heb echt goede hoop op deze juridische gang. Ik vind dat we zeer redelijke eisen stellen.”

