Horeca wil van anderhalvemeter af. ‘We krijgen het niet meer uitgelegd’

In Eindhoven zijn de eerste waarschuwingen al per post onderweg naar de cafébazen. Een deel van de cafés op het Eindhovense Stratumseind sluiten al de deuren uit angst voor boetes voor het niet naleven van de coronaregels, meldt het Eindhovens Dagblad. Bij een tweede keer in de fout volgt een boete van ruim 4000 euro. Dat kunnen ze er nu niet bij hebben. De helft van de cafés ging donderdag al dicht.

De horeca wil dat het kabinet een einde maakt aan de anderhalvemeterregel voor cafés en restaurants. Volgens de sector blijven de meeste gasten ‘met gezond verstand en een grote dosis eigen verantwoordelijkheid’ uit zichzelf op gepaste afstand van elkaar. In een brief van de afdeling Breda van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) aan premier Rutte stellen ze voor dat het beleid moet veranderen van social distancing naar smart distancing, als blijkt dat de besmettingscijfers van het RIVM deze week niet significant zijn gestegen.

“Mensen blijven misschien niet altijd en overal precies 1,5 meter uit elkaar, maar zorgen wel voor voldoende afstand. Zo moet het er ook uit gaan zien, want we krijgen de strikte regels niet meer uitgelegd aan de bezoekers. Die zien dat er in winkels en bouwmarkten veel meer mensen rondlopen. Ook in de buurlanden zoals België zijn de regels in de horeca soepeler”, aldus vicevoorzitter Johan de Vos van KHN Breda.

De helft van de beschikbare capaciteit

De horeca wil dat elke zaak vanaf volgende week de helft van de beschikbare capaciteit binnen mag gebruiken. Als dat goed gaat, zou het maximale aantal bezoekers stap voor stap uitgebreid kunnen worden. De Vos: “Financieel is dat ook noodzakelijk, want als deze onwerkbare situatie blijft voortduren, blijven er geen leuke kroegjes meer over. En praktisch is het niet meer te doen, de mensen accepteren het niet meer.”

De branchevereniging KHN ziet de zorgen onder horecaondernemers in rap tempo toenemen. De verhoging van dertig naar honderd klanten per 1 juli heeft voor de meeste horecazaken weinig waarde, omdat die nu vaak al dertig personen niet kwijt kunnen op anderhalvemeterafstand. Als er op korte termijn geen verantwoorde versoepeling van de restricties komt, dan is aanvullende steun keihard nodig, zegt KHN, om te voorkomen dat alsnog 50 procent van de horecazaken uit het straatbeeld verdwijnt.

