Horeca protesteert tegen kabinetsbeleid. ‘Het laatste beetje spaargeld dat ik had gaat er nu ook inzitten’

Het zijn er niet eens zo heel veel, maar ze vallen wel op met hun spandoeken. ‘Wij willen open, ga ons niet verder slopen’, staat er op een groot dundoek. Of: ‘Laat ons vrij, of de horeca is voorbij’. En de slogan van de organisatie die deze demonstratie op touw heeft gezet: ‘Géén dreun, maar steun’.

Het mag duidelijk zijn dat de paar honderd horecaondernemers die maandag naar het Haagse Koekamp zijn gekomen, boos en bezorgd zijn. Boos omdat het er niet naar uit ziet dat ze hun café of restaurant binnenkort weer open mogen doen en bezorgd omdat ze vrezen deze coronatijd niet te overleven.

De recente toezegging van het kabinet aan de horeca om 85 procent van de vaste lasten te vergoeden, is niet voldoende, vindt René Boerdam, voorzitter van het Nederlands Horeca Gilde (NHG). “Wij zijn hier namens drieduizend horecabedrijven om aan de vooravond van de persconferentie druk uit te oefenen op het kabinet. Er moeten toezeggingen komen. Wij willen geen 85 procent maar 100 procent steun.”

Spaargeld

Voor sommige ondernemers is er in het geheel geen financiële steun. Starters, zoals Robin Hensens (25) krijgen niks. Hensens begon op 10 maart dit jaar met café The Hives in Haarlem, een bijencafé met op de menukaart uitsluitend producten die zijn bestoven door een bij. Haar ideaal: de uitstervende bij beschermen. Maar zes dagen na de vreugdevolle opening meldde zich het virus en moest de tent alweer op slot. Hensens: “Ik heb nog geen week kunnen draaien. En een beroep doen op steun kan ook niet omdat ik als starter geen omzet van vorig jaar kan laten zien.”

Gelukkig heeft Hensens geen personeel omdat haar ouders haar helpen. Maar een huis kan ze even niet betalen. Ze woont bij haar broer. “Het laatste beetje spaargeld dat ik had gaat er nu ook inzitten. Ik weet echt niet waar ik nu terecht kan. We zijn wel open voor afhaal. Dat schiet ook niet op maar elke euro telt.” Hensens pleit voor ‘maatwerk voor starters’ maar behalve het economische mist zij begrip voor het menselijke. “Het mentale wordt onderschat. Achter ieder horecabedrijf zitten mensen.”

‘Horeca mag nooit verzuipen’

NHG organiseert deze demonstratie samen met twee andere, relatief kleine clubs. Met de Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO)en de Vereniging Professionele Frituurders (ProFri) vormen zij het gelegenheidscollectief De Horeca Alliantie. Elders in de stad en in het land organiseert ook Koninklijke Horeca Nederland acties. De brancheverenigingen zullen niet met iedere spreker op het podium even blij zijn. Vol emotie roepen verschillende horecaondernemers de aanwezigen op om vanaf 17 januari gewoon open te gaan, versoepeling of niet. Dat is niet het standpunt van de organisatie hier op de Koekamp. Boerdam: “Wij zijn geen wetenschappers, je weet niet hoe dat uitpakt met besmettingen.”

De politieke oppositie heeft inmiddels de weg naar het podium ook handig gevonden. PVV-leider Geert Wilders vraagt aan het publiek: “De horeca mag nooit verzuipen, zijn jullie het daar mee eens?” Ook Henk Krol, die tegenwoordig een eenmansfractie runt, is van de partij. Hij en verschillende anderen vragen zich af waarom winkels wel open mogen en cafés en restaurants niet.

Geert Wilders met twee zakken met zojuist aan hem overhandigde handtekeningen. Beeld ANP

Volle 100 procent

Bedrijven in de horeca en de detailhandel maakten volgens cijfers van het CBS zowel in de eerste als de tweede coronagolf het meest gebruik van de noodsteun. Dat is volgens René Boerdam van het Nederlands Horeca Gilde niet voor niks: “Het gaat de demonstranten vandaag om twee dingen: Om open of dicht gaan en om wel of niet 100 procent steun krijgen. Als we dicht moeten blijven eisen we de volle 100 procent.”

Dat er verschillende vaccins tegen het coronavirus in aantocht zijn, stelt hem allerminst gerust. “Het duurt nog wel een jaar voor heel Nederland gevaccineerd is, laat staan de rest van de wereld - en dat is ook belangrijk voor de horeca met alle toeristen. Het gaat om nu. Het vaccin geeft geen hoop voor de korte termijn.”

Lees ook:

Nu de horeca op slot gaat is de hele keten de klos

Als er een café of restaurant moet sluiten, zit daar een hele keten achter die ook de dupe is. Wat betekent de nieuwe lockdown voor de leveranciers aan de achterdeur?