Horeca nijdig op kabinet om vervroegde sluiting. ‘Het voelt zó onterecht’

Een sluitingstijd van 19.00 voor de horeca, een maatregelen die het demissionaire kabinet waarschijnlijk vanavond zal aankondigen, is onacceptabel. Dat stelt branche-organisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN). KHN-voorzitter Robèr Willemsen verwacht dat veel bedrijven zich niet aan die sluitingstijd zullen houden. Volgens Willemsen komt de maatregel als een complete verrassing.

“Het kabinet heeft een grens overschreden en dit is voor velen het moment om een grens te trekken”, zegt Willemsen, die al eerder scherpe kritiek uitte op coronaplannen van het kabinet. “Het is de doodsteek voor de branche.” Als de maatregel toch doorgaat, wil Willemsen extra steun voor de getroffen café’s en restaurants. Of die steun er komt, blijkt waarschijnlijk ook vanavond: om zeven uur maakt het demissionaire kabinet de nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan bekend. In oktober eindigden alle algemene steunmaatregelen die het kabinet wegens de pandemie had genomen, met uitzondering van de steun voor de nachthoreca. Volgens Willemsen is de horeca maar een kleine besmettingsbron.

Ook FNV Horeca is boos over de sluitingstijden. Vakbondbestuurder Edwin Vlek, “Het is en voelt zó onterecht dat de horeca weer zo zwaar wordt getroffen. Horecamedewerkers- en ondernemers hebben afgelopen maanden hun uiterste best gedaan om de coronaregels na te leven. Desondanks krijgt de horeca nu stank voor dank.” Volgens Vlek was de ‘dramatische en ingrijpende’ maatregel niet nodig geweest als de overheid de naleving van de coronaregels beter had gecontroleerd. FNV Horeca vreest dat veel werknemers de horeca nu gaan verlaten - terwijl de branche toch al zit te springen om personeel.

