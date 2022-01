Horeca moet weer bittere pil slikken: restaurants blijven dicht

Het ziet er naar uit dat cafés en restaurants niet horen bij de gelukkige branches die weer open mogen. Volgens uitgelekte berichten van Haagse bronnen worden in de cultuursector en de horeca nog geen versoepelingen verwacht. Dat nieuws heeft ook restaurant By Chiel in het centrum van Zutphen bereikt. “Het is een bittere pil, we zitten vol frustratie”, zegt eigenaar Chiel Dohmen aan de telefoon. Voor nu redt hij het nog met overheidssteun maar hij vraagt zich af hoe lang dat zo blijft: “Je krijgt ook niet alles vergoed. De schulden lopen alleen maar op. Alles ligt hier al zo lang op zijn gat. Van de zeventien fulltimers heb ik er nog maar vijf over. Maak dan tenminste onderscheid tussen natte en droge horeca.”

Tegelijkertijd is Dohmen zelf ook voorzichtig, vertelt hij. “Maar ik zit liever op anderhalve meter in een restaurant dan dat ik door de Albert Heijn loop. Veiliger dan de horeca kan echt niet.” Helemaal onbegrijpelijk vindt de restauranthouder de voorzichtige houding van de nieuwe regering ook weer niet: “Het zijn ook wel moeilijke besluiten, natuurlijk. Ga er maar aan staan.”

Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, is ronduit boos over het besluit van het kabinet. Ook omdat de coronamaatregelen in andere landen veel milder zijn. “Ik vind dit onvoorstelbaar en eigenlijk ook onacceptabel voor onze achterban. Zeker omdat winkelen op afspraak wel mag. Ik zeg: winkelen op afspraak heet bij ons simpelweg reserveren. Ik begrijp er helemaal niets van.” Willemsen voorziet verdere maatschappelijke onrust, die mogelijk ook bij zijn achterban zal leiden tot het negeren van de maatregel om dicht te moeten blijven. “Ik garandeer niet dat wij de kikkers in de kruiwagen kunnen houden.”

Vrijdag om 19.00 uur lichten premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) de besluiten toe op een persconferentie.

