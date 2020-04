Horeca klaagt: Anderhalve meter afstand houden zal bij ons niet haalbaar zijn

Het is zo'n dag dat de knusse Ginnekenmarkt in Breda vol had moeten zitten met terraszitters. Lekker witbiertje, glaasje wijn, bitterballetje of een garnalenkroket erbij: het lekkers vindt hier op zonnige dagen doorgaans in hoog tempo zijn weg. Nu kan dat noodgedwongen niet. Het Frans aandoende pleintje is leeg. Het doet eigenaar Johan de Vos van café Boerke Verschuren pijn aan de ogen.

Veel hoop dat er snel verandering in komt, heeft hij niet. Als het aan premier Rutte ligt, maakt De Vos op dit moment plannen voor ‘het nieuwe normaal’. Concreet gezegd: hoe kan hij zijn zaak zo inrichten dat zijn gasten anderhalve meter afstand van elkaar houden? Hij heeft er zijn gedachten over laten gaan. Maar wat De Vos ook bedenkt, hij ziet het niet voor zich.

En met hem zo'n beetje de hele horecasector in de stad met de grootste kroegdichtheid van Nederland. In een onderzoek van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland geven vier op de vijf ondernemers aan niets te zien in de anderhalvemetereconomie. Slechts 6 procent denkt de draad enigszins normaal te kunnen oppakken. Vice-voorzitter De Vos is duidelijk: “Vanuit het kabinet krijgen we geen enkele suggestie. Soms moet je concluderen dat iets niet werkt. Maar die optie hoor ik nergens.”

Neem nou zijn eigen café, een donkere kroeg met achterin een feestzaal. Volgens een eigen berekening zou De Vos nog maar 25 gasten kunnen ontvangen. “Dat zijn er in het weekend net even 150 te weinig. Dat werkt financieel natuurlijk niet. De zaal kan ik helemaal afschrijven. Daarnaast is er de praktische kant. Hoe doe je dat met de toiletten, het barpersoneel, de koks in de keuken, de bediening? En houden mensen zich nog aan de regels als ze aangeschoten zijn? Als mensen überhaupt nog naar een café willen onder zulke omstandigheden. Want de charme is er dan wel vanaf.”

Over de toekomst van restaurants kun je nog discussiëren, zegt De Vos. “Al komen die ook in de problemen als ze minder tafels mogen neerzetten. Maar voor cafés, nachthoreca en evenementen is een anderhalvemetereconomie kansloos. Zonder ervaringsdeskundigen te raadplegen, gooit het kabinet het probleem nu over de schutting. Ga maar kijken hoever je komt. We kunnen beter nadenken over de vervolgvraag. Het is geen optie, wat willen we dan?”

Kwetsbare groepen niet toelaten?

Op zijn telefoon ontvangt De Vos een filmpje, waarin presentatrice Nicolette van Dam als serveerster vanaf anderhalve meter bestek en een flesje cola een terras opgooit. Geinig, maar de ondertoon is serieus. “Het is eerlijker als de politiek zegt dat het voor ons een lastig verhaal wordt. Als het enige doel is het virus te verslaan, verliezen we 80 procent van de horeca en blijven er geen evenementen over. Maar dan zijn we wel met zijn allen kerngezond in Nederland. Wanneer we dat willen, moeten we dat ook zo zeggen. Alleen betekent het nogal wat.”

Zelf denkt De Vos dat de cafés op termijn gewoon weer open moeten kunnen. “We zullen best sfeer moeten inleveren. Misschien is het een idee om bijvoorbeeld kwetsbare groepen even niet toe te laten. Ik zou het ook nog voor lief nemen als we met een thermometer bij de deur moeten staan. Ik weet niet of het oplossingen zijn, maar je moet in andere zaken denken dan de anderhalvemeterregel. Dat is theorie, we moeten ons focussen op de praktijk. Ik hoop dat die boodschap aankomt in Den Haag."

