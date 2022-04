Hoogste griepgolf in drie jaar leidt op de werkvloer tot veel ziekmeldingen

Nederland kampt met de grootste griepepidemie in drie jaar. Dat is te zien aan de sterftecijfers, en het verzuimpercentage op het werk. Beide zijn opvallend hoog voor de tijd van het jaar.

De griepgolf van dit voorjaar is in omvang vergelijkbaar met die van de winter van 2017 en 2018, denkt Adam Meijer, viroloog van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Die griepepidemie was bijzonder hevig: er overleden ruim 9000 mensen meer dan normaal gesproken in dezelfde periode. Ook nu overlijden wekelijks een paar honderd mensen meer dan normaal rond deze tijd, waarschijnlijk vanwege zowel de griep- als de coronapandemie.

Bij de vergelijking met 2017/2018 houdt Meijer wel een slag om de arm: mogelijk testen ziekenhuizen vaker op griep vanwege de coronapandemie, waardoor er daar ook meer griepgevallen gevonden worden (zo’n 1200 per week). Tegelijkertijd melden mensen zich juist niet meer zo vaak met griep bij de huisarts, omdat we gewend zijn een thuistest te doen of naar de teststraat te gaan. Dat maakt het lastiger de jaren te vergelijken.

Welke invloed heeft corona op de griepepidemie?

Hebben we inmiddels minder weerstand tegen griep, omdat we er door alle coronamaatregelen nauwelijks mee in aanraking zijn geweest? Meijer denkt niet dat dat een rol speelt. “Eigenlijk hebben we maar één seizoen gemist”, zegt Meijer. Het RIVM heeft geen aanwijzingen dat wie griep krijgt dit jaar heviger ziek wordt. Griep is altijd stevig, stelt het RIVM. Gemiddeld krijgen Nederlanders de ziekte eens in de tien jaar.

Dat de griepepidemie juist dit voorjaar zo groot is, komt waarschijnlijk wél door de coronamaatregelen. Meestal ligt de top van de griepepidemie in januari en februari. Griep verspreidt zich sneller in de winter, als mensen binnen gaan zitten. De golf zwakt normaal gesproken juist af in het voorjaar, als meer mensen griep hebben doorgemaakt en het weer beter wordt.

Dit jaar kwam de griepgolf op gang vanaf 21 februari, enkele dagen nadat het kabinet de coronamaatregelen versoepelde. Het hoogtepunt moet mogelijk nog komen.

Verzuim op het werk hoger dan normaal in maart

Arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare zien de griepgolf ook terug in het verzuimpercentage. Dat was in maart 5,6 procent: wat hoger dan normaal in die maand. Griep was de reden van 35 procent van de ziekmeldingen. Corona staat met met 30 procent op de tweede plaatst.

Melden Nederlanders zich eerder ziek voor griep, nu ze dat gewend zijn vanwege corona? Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare, denkt dat werknemers en werkgevers wel scherper zijn op het risico dat een zieke zijn of haar collega’s besmet. “Voorheen hadden werkgevers vaak zoiets van: kom maar werken, ook als je lichte klachten hebt. Tijdens corona zag je dat door angst op besmettingen veranderen.”

Thuiswerken makkelijker door corona, maar niet voor iedereen

Corona heeft het tegelijk ook makkelijker gemaakt om bij milde klachten juist wel door te werken, stelt Penders. Dat komt door de mogelijkheden om thuis te werken. “Werknemers met klachten kunnen nu makkelijker thuis een paar uur werken en een paar uur in bed gaan liggen. De vraag is of iemand zich op zo’n moment ziek meldt of niet. Ik kan me voorstellen dat dat bij veel bedrijven op dit moment een discussie is.”

Niet iedereen kan thuiswerken. Mensen in de zorg, het onderwijs of in distributiecentra bijvoorbeeld niet. Niet voor niets zien ArboNed en HumanCapitalCare juist in die sectoren een hoger ziekteverzuim. Waar het gemiddelde voor alle werkgevers in maart op 5,6 procent ligt, was het verzuim in de zorg 7,8 procent, in de industrie 6,5 en in het onderwijs 6,4 procent.

