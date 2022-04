Hoogbetaalde banen gaan nog altijd eerder naar mannen

Gelijk loon voor gelijk werk? Voor gewone banen gaat dat op. Toch verdienen mannen meer dan vrouwen: omdat ze meer uren maken en vaker een hoogbetaalde baan hebben.

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is de afgelopen twee (corona)jaren verder afgenomen. Tien jaar geleden was het verschil nog 18 procent, vorig jaar was dat gedaald 13 procent, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij banen die minder dan 33 euro per uur opleveren, verdienen mannen en vrouwen per uur ongeveer evenveel.

Het gemiddelde jaarloon, inclusief bijzondere beloningen zoals bonussen, lag voor vrouwen 36 procent lager dan voor mannen. Dat grote verschil komt vooral doordat mannen meer uren (gemiddeld 33 per week) werken dan vrouwen (25 uur per week). Van de mannen werkte vorig jaar 34 procent in deeltijd, bij vrouwen was dat 77 procent. Het aantal mannen dat in deeltijd werkt neemt de laatste jaren wel licht toe, het aantal vrouwen met een voltijdbaan is de afgelopen vijf jaar met ruim 12 procent gestegen.

Mannen zijn oververtegenwoordigd in goedbetaalde banen

Een vergelijking van de uurlonen pakt anders uit. Bij het gemiddeld verdiende uurloon – het bruto-uurloon exclusief overwerk, vakantiegeld en dertiende maand – zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen veel kleiner. Mannen verdienden 25,84 euro per uur, vrouwen 22,42, een verschil van 13 procent. Belangrijke oorzaak daarvan is dat mannen oververtegenwoordigd zijn in goedbetaalde banen – dat zijn banen die meer dan 32 euro per uur opleveren. Relatief veel van die banen zijn te vinden in de financiële dienstverlening en in die sector zijn de verschillen in lonen tussen mannen en vrouwen het grootst.

Volgens het CBS zijn er 1,3 miljoen banen in Nederland die meer dan 32 euro bruto per uur opleveren. Twee derde van die banen zijn voor mannen. Twintig procent van de werkende mannen heeft zo’n hoog betaalde baan, tegen tien procent van de vrouwen. De hoge uurlonen worden vooral verdiend in voltijdbanen en voltijdbanen zijn een domein van mannen. Deeltijdbanen leveren per uur gemiddeld minder op dan voltijdbanen. Bij lager betaalde banen, en dan gaat het om 85 procent van alle banen, zijn nauwelijks verschillen in uurloon tussen mannen en vrouwen, meldt het CBS.

De verschillen in uurloon tussen mannen en vrouwen worden steeds kleiner, concludeert het CBS. Sinds 1995 gaat er jaarlijks 0,5 procentpunt van dat verschil af. Het opleidingsniveau speelt daarbij een rol. Mannen van boven de vijftig zijn gemiddeld hoger opgeleid dan vrouwen. Bij de 50-minners zijn vrouwen hoger opgeleid.

