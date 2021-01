Hoofdeconoom ING: Alleen een oorlog treft de Nederlandse economie zwaarder

‘Het is alles of niets, het is mijn leven’

Horecaondernemer Frans Spijkerman (60) is eigenaar van Spijkerman eten en drinken in Purmerend.

“Een verlenging van de lockdown zit er dik in. Ze gaan nu gewoon geen risico nemen. Wanneer we weer helemaal open kunnen? Ik zeg 1 april. Maar dan vind ik dat we vol gas open moeten en niet dat ik opnieuw maar dertig man kan ontvangen. Het is alles of niets.

“We hadden trouwens best een goede zomer. Ik heb een groot buitenterras voor honderd mensen. Toen hebben we zo geplust dat we tijdelijk niet eens in aanmerking kwamen voor NOW-steun. Nu weer wel, hoor. We zijn ook alleen voor afhaal open. Ik krijg steun via de NOW-regeling en de tegemoetkoming in de vaste lasten. En ik heb uitstel van belasting betalen. Maar dat loopt wel op.

“Ik betaal elke maand zo’n 12.000 euro loonbelasting voor mijn 28 medewerkers. Mijn omzetverlies schat ik in op 70 procent; ja, dat is serieus geld. Door die regelingen hou ik wel wat lucht. Financieel dan. Mentaal is het een ander verhaal. Ik bestond op 2 januari 35 jaar en ik heb hier in 2015 een heel nieuw bedrijf neergezet. Daar ben je 7 dagen per week 24 uur mee bezig, het is mijn leven.

“Dat geldt ook voor mijn familie; een van mijn zoons is hier chef-kok. Als je dan op 14 maart 2020 van de overheid krijgt te horen dat je binnen een half uur je deur op slot moet doen, dan loopt het bloed uit je lijf. Gelukkig komen veel gasten op basis van de gunfactor van alles bij ons afhalen. Daarom zie ik de toekomst positief in. De horeca zal straks beter bezocht worden dan ooit tevoren.”