Honderden miljoenen mensen hangt absolute armoede boven het hoofd

Door de coronamaatregelen en de stilvallende wereldeconomie kunnen honderden miljoenen mensen in de armoede belanden, schrijft ontwikkelingsorganisatie Oxfam in een rapport. Decennialang daalde het aantal armen juist.

Vorig jaar moesten, volgens de Verenigde Naties, 600 miljoen mensen rondkomen van 1,90 dollar per dag. Velen komen nauwelijks boven dat bedrag uit. Als individuele inkomens met 20 procent dalen, zakken 434 miljoen mensen terug naar die armste categorie. Deze berekening is uitgevoerd door wetenschappers van King’s College London, de Australian National University en het instituut voor ontwikkelingsonderzoek van de Verenigde Naties.

Het sociale vangnet verstevigen

Unctad, de VN-organisatie voor handel en ontwikkeling, liet onlangs weten dat er 2,5 biljoen dollar nodig is voor ontwikkelingslanden en opkomende landen. Die zien namelijk een ‘financiële tsunami’ op zich afkomen. Ze hebben een flinke schuldenlast, hun eigen valuta zijn verzwakt omdat investeerders hun geld naar ‘veilige havens’ hebben gebracht, en de inkomsten vallen terug.

Dat totaalbedrag betreft duizend miljard dollar aan schuldenverlichting dit jaar en nog eens duizend miljard dollar aan investeringen. Verder is er 500 miljard nodig om de gezondheidszorg en het sociale vangnet in deze landen te verstevigen, aldus Unctad.

‘De ellende zal enorm zijn’

De voorjaarsbijeenkomsten van de Wereldbank en het IMF vinden volgende week virtueel plaats. Ook vergaderen de ministers van financiën van de G20 binnenkort. Het Nederlandse Oxfam Novib doet een beroep op deze organisaties om met een groot hulppakket te komen.

Michiel Servaes, algemeen directeur van Oxfam Novib, waarschuwt dat de coronacrisis armere landen onevenredig hard treft. Wereldwijd werken twee miljard mensen in de informele sector. “Zij kunnen niet terugvallen op sociale vangnetten zoals uitkeringen of betaald ziekteverlof. Vanwege de lockdowns lopen velen het risico hun inkomen te verliezen. Zelfs als het virus hen niet treft, zal de ellende enorm zijn.”

De helft van alle banen in Afrika

De Keniaanse taxichauffeur Micah Olywangu zit zonder werk en zegt in het Oxfam-rapport te vrezen dat het virus hem zal uithongeren voordat hij ziek wordt. Tienduizenden landgenoten die in de bloemenindustrie werkten zijn naar huis gestuurd, aangezien de export is ingestort. Ook landen die grondstoffen of olie exporteren, zoals Nigeria, zitten in de problemen. De VN schatten dat bijna de helft van de banen in Afrika verloren kan gaan.

‘Geen armoede in 2030’ is het belangrijkste duurzame ontwikkelingsdoel van de Verenigde Naties. Vooral de economische groei in landen zoals China en India heeft miljoenen mensen uit de armoede gehaald. Maar de vooruitgang is niet eerlijk verdeeld. Vrouwen zijn vaker arm, omdat ze minder betaald krijgen, minder opleiding volgen en minder eigendom hebben. Ook is de vooruitgang beperkt gebleven in Zuid-Azië en de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara.

